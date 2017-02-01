Дело об убийстве белки в ЦПКиО дошло до президиума петербургского горсуда

Президиум Санкт-Петербургского городского суда поставил точку в деле о смерти белки в ЦПКиО. Уголовное дело в отношении Елисея Владимирова, который застрелил зверька из пневматического пистолета, прекратили 1 февраля.

Как сообщил «Фонтанке» представляющий интересы Владимирова адвокат Игорь Мусиенко, суд согласился с позицией защиты, которая утверждала, что Елисей Владимиров убил белку одним выстрелом, без мучений, а значит, в его действиях нет состава такого преступления, как жестокое обращение с животными.

Напомним, 21 августа 2014 года на Елагином острове сын судьи Елисей Владимиров расстрелял белку с криком «тварь». Молодой человек и его друзья уверяли, что зверек, которого кормили орешками, прокусил кроссовок и принял боевую позу, будто бы готовя новое нападение. Владимиров счел ниже своего достоинства отступить и уйти, так как оппонент, по его словам, мог напасть со спины. Версию о белке-агрессоре подтвердила специалист-рабиолог, одобрившая поступок Владимирова, как спасителя детей.

На судебном следствии прокуратура поставила под сомнение рассказы о самообороне, считая их абсурдными и предлагая просто сравнить габариты белки и высокого и плотно сложенного сына судьи.

Петроградский районный суд, согласившись с прокуратурой, переквалифицировал дело со статьи «хулиганство» на «жестокое обращение с животными» и приговорил Владимирова к году исправительных работ, применив акт амнистии. Владимиров, не согласившись с амнистией, обжаловал приговор в высшей судебной инстанции.