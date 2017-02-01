Креативные компании в Петербурге получат квадратные метры по льготной цене

Площадь объектов, которые войдут в фонд креативных пространств Петербурга, ограничат 200 тысячами кв. м. Такой законопроект подготовил комитет по инвестициям.

Проект закона опубликован 1 февраля на сайте комитета. Как говорится в документе, креативные компании смогут рассчитывать на льготные ставки аренды. Для них введут самый низкий коэффициент социальной значимости из всех существующих в Петербурге. С его учетом рассчитывается плата за городские помещения. Коэффициент для креативных компаний будет в 5 раз ниже, чем для организаций инвалидов и даже для самих органов госвласти.

Перечень творческих компаний определят по общероссийскому классификатору деятельности (ОКВЭД). Льготы смогут получить коммерческие художественные галереи, кино- и ТВ-производства, студии звукозаписи, IT-компании, архитектурные студии, научно-исследовательские фирмы.

Ранее Смольный уже озвучивал первые здания, которые предложат креативному бизнесу. Это пустующий много лет особняк Игеля на Каменноостровском проспекте, 58-60; два корпуса в Апраксином дворе – 54 и 55; дом Брюллова на Кадетской линии, 21; заброшенное здание на Курской улице, 11; постройка на проспекте Елизарова, 45, и заколоченная казарма на улице Восстания в Кронштадте.