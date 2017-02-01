Правительство отменяет программу субсидирования ипотеки

Правительство России решило остановить субсидирование ипотеки. Причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ.

О том, что программа не будет продлена, 1 февраля сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, целью субсидирования было снижение ставок по ипотеке ниже 12%. Однако благодаря «достаточно серьезной стабилизации на финансовой рынке» и «низкой инфляции», рыночная стоимость кредитов в коммерческих банках снизилась и без помощи льгот.

«Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением ключевой ставки процентные ставки Сбербанка, «ВТБ 24» и других коммерческих банков будут снижаться, и ипотека будет доступна для наших граждан», – сказал Игорь Шувалов.

По его оценке, в 2017-м будет выдано более миллиона ипотечных кредитов. В 2016-м в России было выдано 860 тысяч кредитов.