Гол Жулиано спас «Зенит» от поражения в матче с «Оддом»

Вничью завершился третий товарищеский матч «Зенита» против норвежского «Одда», который состоялся на сборе в Испании 1 февраля.

С первых минут в составе сине-бело-голубых вышли: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Могилевец, Жулиану, Молло, Джорджевич, Дзюба. Счет открыли норвежцы уже на 4-й минуте встречи. На 32-й сравнял Жулиано после паса Дзюбы.

Во втором тайме состав «Зенита» полностью обновился: Лодыгин, Зуйков, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Мак, Шатов, Кокорин. На 65-й минуте Луческу произвел еще одну замену: вместо Зуйкова вышел Данни. Однако на итоговый счет все эти перестановки не повлияли: финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Следующий матч «Зенит» сыграет 3 февраля против чешской «Спарты».