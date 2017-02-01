СК допрашивает пятерых оперативников 64 отдела полиции по делу о взятке

Оперативник уголовного розыска 64 отдела полиции задержан Следственным комитетом Петербурга 1 февраля, четверо его коллег находятся на допросах. Уголовное дело о взятке возбуждено по заявлению мужчины, который не хотел быть обвиненным в изнасиловании.

Как стало известно «Фонтанке», история началась в Кировском районе 4 декабря 2016 года. Двое молодых людей решили скрасить вечер и через Интернет заказали услугу — двух танцовщиц. После зажигательных танцев мужчины предложили исполнительницам развить отношения и перейти к интиму. Девушки отказались. Дальнейшее развитие ситуации стороны конфликта рисуют несколько различно, но понятно, что дальше прикосновений и некоторых слов дело не пошло. Девушки позвонили по 02, заявив об изнасиловании, прибывший по вызову наряд 64 отдела полиции доставил четверку в дежурную часть. После получения заявлений и объяснений всех отпустили, не усмотрев оснований для задержания, а материал проверки направили в отдел Следственного комитета по Кировскому району — по подследстсвенности.

Как замечают знакомые с материалами собеседники «Фонтанки», финал в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела был фактически предрешен. Однако, один из молодых людей, участников неудачной вечеринки, зашел в 64 отдел к одному из оперативников и якобы предложил 150 тысяч рублей за благоприятный исход. Как уверяет этот человек, оперативник деньги якобы взял.

Очередной акт разыгрался, когда того же молодого человека пригласили в Следственный отдел для рутинной процедуры получения объяснения по находящемуся в производстве материалу. Следователь был изрядно возмущен позицией мужчины, который демонстрировал недовольство и утверждал, что он уже «все вопросы решил». Последовало уточнение, прозвучала сумма в 150 тысяч рублей, было принято заявление и возбуждено уголовное дело о мошенничестве — у следователей тоже есть эмоции.

Сейчас пятеро из восьми оперативников уголовного розыска 64 отдела полиции находятся в следственном отделе. Четверых допрашивают — тех, кто в день задержания брал объяснения с заявительниц и доставленных, кто отводил их в кабинет или находился рядом. Один оперативник, который, как уверяет любвеобильный молодой человек, взял у него деньги, задержан в порядке 91 статьи УПК на двое суток. Заметим, что своей вины он не признает, а денег, конечно, не нашли. Перспективы у дела о мошенничестве примерно такие же, как и у материала проверки по заявлению об изнасиловании.