Еще
21:59 01.02.2017
Новость часа
20:36
СК допрашивает пятерых оперативников 64 отдела полиции по делу о взятке
Пришлите свою новость!
21:46
Жители Хельсинки стали больше ходить пешком
21:38
Навальный стал невыездным из Кирова
21:36
Эксперты назвали страны для комфортной жизни на пенсии
21:17
Дело об убийстве белки в ЦПКиО дошло до президиума петербургского горсуда
21:08
Креативные компании в Петербурге получат квадратные метры по льготной цене
21:00
Поправки о двойном гражданстве в Финляндии вступят в силу в 2018 году
20:52
Правительство отменяет программу субсидирования ипотеки
20:39
Гол Жулиано спас «Зенит» от поражения в матче с «Оддом»
20:36
СК допрашивает пятерых оперативников 64 отдела полиции по делу о взятке
20:04
Весны не будет. Сурок умер
19:56
"Петроградская" работает в обычном режиме
19:44
У Петропавловской крепости демонтируют новогодние павильоны
19:38
Российские военные рассказали о полете украинского Ан-26 вокруг буровых у Крыма
19:31
СКА победил "Салават Юлаев"
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд – 1 февраля
19:23
Фондовые торги в России закрылись в плюсе
19:16
Сотрудника Университета профсоюзов будут судить за присвоенные полмиллиона
19:05
Аварийные здания к продаже подготовит специальное агентство
19:00
Роспотребнадзор запретил работу ресторана в «Прибалтийской»
18:55
В Ленобласти больше нет председателя избирательной комиссии
18:51
По арене стадиона на Крестовском прокатились дрифтеры
18:41
При входе на «Петроградскую» давка, сломался эскалатор
18:35
Захарченко пообещал восстановить водоснабжение Донецка до конца дня
18:26
В России выросли размеры пособий для беременных и молодых мам
18:22
Массовое отравление в «Прибалтийской» расследует Следственный комитет
18:17
Присяжные в Петербурге не признали бандой шайку разбойников
18:10
ФСБ вводит режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией
18:06
Дипломаты РФ и Японии начали консультации по Курилам
17:52
Петербуржец Малышко едет на чемпионат мира по биатлону
17:44
В трех районах Петербурга ограничат движение
17:34
В гостинице «Прибалтийская Парк Инн» отравились представители американской Pfizer
17:26
За "Зенит" против норвежцев сыграют Молло, Могилевец и Джорджевич
17:22
Совладелец сетей «Семья» и Spar построит торговый центр на Ленинском проспекте
17:08
Строители задолжали Петербургу около 5 млрд рублей
17:07
Российские миллиардеры за январь разбогатели ещё на $8 млрд
16:54
Центр управления парковками ответил на критику Полтавченко по поводу стоянки в Купчино
16:50
Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе
16:41
Apple планирует подать судебный иск из-за иммиграционного указа Трампа
16:33
Капитан «Челси» назвал ушедшего в «Зенит» Ивановича легендой
16:29
В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев
16:21
Выборгская таможня не может ответить, зачем фотографирует машины
16:18
Защитник «Зенита» Иванович: Очень доволен, что перешел в такой большой клуб
16:08
За январь в Петербурге сдали полмиллиона квадратных метров жилья
16:07
ВВП РФ в 2016 году сократился на 0,2%
15:58
Российская правозащитница попросила политического убежища в Финляндии
15:54
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
15:52
Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
15:47
"Квадрат.ру": Петербург недосчитался более 1 млрд от приватизации
15:37
Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление
15:36
«Зенит» подтвердил переход защитника Бранислава Ивановича
15:31
На ЛАЭС остановили третий энергоблок
15:17
Спикер ЗакСа Петербурга поменял представителя в Смольном
15:15
Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста
14:49
«Фонтанка» вошла в топ самых цитируемых ресурсов Рунета
14:46
Минздрав Финляндии требует от беженцев платить за медуслуги
14:42
Депутаты ЗакСа обиделись на замруководителя аппарата губернатора, не позвавшего их в Смольный
14:38
У петербургской бегуньи Антюх отобрали звание призера Олимпиады-2012
14:35
Пиотровский: Сакральность соборов Петербурга выше религиозной
14:30
Вероятному подельнику Оганесяна отменили продление срока содержания под стражей
14:18
Определилась первая участница четвертьфинала St. Petersburg Ladies Trophy
14:17
Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок
14:11
Три хоккеиста СКА сыграют за сборную России на Шведском этапе Евротура
14:10
В Петербурге на весь февраль открылся бесплатный "Этнопарк"
14:06
Обменять права в Петербурге теперь можно в МФЦ, но только в одном
14:02
Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов
13:57
КС решил дело о дивидендах "внучки" "Газпрома"
13:53
Кэмерон назвал время начала съемок продолжения "Аватара"
13:52
Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия
13:48
Младший брат Погребняка перешел в «Зенит-2»
13:41
Иран испытал новую баллистическую ракету
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.02.2017 20:04
12 Комментариев

Весны не будет. Сурок умер

Сурок, традиционно предсказывающий погоду на весну в Петербурге, умер накануне своего праздника. Заменить его в Ленинградском зоопарке некем, приход весны под сомнением.
Весны не будет. Сурок умер

Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, Ленинградский зоопарк отменил все мероприятия, связанные с празднованием Дня сурка. В зоопарке, подхватив американскую традицию, за долговременными прогнозами погоды в городе на Неве не один год обращались к степному сурку-байбаку Фролу, который также известен как Гектор. Однако предсказатель скончался, а других ручных сурков нет.

День сурка ежегодно отмечают в США и в Канаде 2 февраля – с 1887 года. Согласно поверью, если сурок вылезает из норы в солнечную погоду, то предстоит еще 6 недель зимы. Если же погода пасмурная, и сурок не видит своей тени, то весна будет ранней.

Отметим, что у сурка были бы все шансы увидеть собственную тень 2 февраля. По прогнозам синоптиков, завтра в Петербурге будет облачная, но с прояснениями погода. 

На видео: "Колыбельная для Фрола", которую в 2016-ом спела "Фонтанка" сурку из Ленинградского зоопарка. Второго февраля в наших широтах степные сурки должны спать. Это закон природы.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (12)
alexadmin
1 февраля 2017 г. 21:56
Чо-то ржу. Угадай страну по новости ;)))
лукницкий
1 февраля 2017 г. 21:54
olganic:
Весны не будет :))) так же и лета :)))
Насчёт того, что весны и лета не будет можно с уверенностью сказать только вечером 31 августа (причём попозже, а то ведь м.б. ещё и успеют "проскочить") :))
oleg1982
1 февраля 2017 г. 21:54
лукницкий: (
oleg1982
1 февраля 2017 г. 21:51
виктор л: я бы воздержался. вдруг, бедного сурка кормили санкционкой, и его тушка не отбрасывает тени? !!! )
виктор л
1 февраля 2017 г. 21:44
ну на худой конец можно и тушку вынести и посмотреть будет ли от неё тень.
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27

ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дело об убийстве белки в ЦПКиО дошло до президиума петербургского горсуда
Креативные компании в Петербурге получат квадратные метры по льготной цене
Весны не будет. Сурок умер
"Петроградская" работает в обычном режиме
«Фонтанка» за 60 секунд – 1 февраля
В трех районах Петербурга ограничат движение
Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста
Пиотровский: Сакральность соборов Петербурга выше религиозной
Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия
ЗакС утвердил Анну Митянину вице-губернатором Санкт-Петербурга
Петербург укладывают на каршеринг
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Весны не будет. Сурок умер

По арене стадиона на Крестовском прокатились дрифтеры

В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев

От станицы до кибуца: Зачем казакам и евреям Дальний Восток?

Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок

Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций

Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.