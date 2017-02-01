Весны не будет. Сурок умер

Сурок, традиционно предсказывающий погоду на весну в Петербурге, умер накануне своего праздника. Заменить его в Ленинградском зоопарке некем, приход весны под сомнением.

Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, Ленинградский зоопарк отменил все мероприятия, связанные с празднованием Дня сурка. В зоопарке, подхватив американскую традицию, за долговременными прогнозами погоды в городе на Неве не один год обращались к степному сурку-байбаку Фролу, который также известен как Гектор. Однако предсказатель скончался, а других ручных сурков нет.

День сурка ежегодно отмечают в США и в Канаде 2 февраля – с 1887 года. Согласно поверью, если сурок вылезает из норы в солнечную погоду, то предстоит еще 6 недель зимы. Если же погода пасмурная, и сурок не видит своей тени, то весна будет ранней.

Отметим, что у сурка были бы все шансы увидеть собственную тень 2 февраля. По прогнозам синоптиков, завтра в Петербурге будет облачная, но с прояснениями погода.

На видео: "Колыбельная для Фрола", которую в 2016-ом спела "Фонтанка" сурку из Ленинградского зоопарка. Второго февраля в наших широтах степные сурки должны спать. Это закон природы.