Российские военные рассказали о полете украинского Ан-26 вокруг буровых у Крыма

Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые установки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море. Об этом сообщили в штабе Черноморского флота (ЧФ), передает ТАСС.

«Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 — абсолютная ложь. Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из "сигнального" пистолета», — подчеркнули в ЧФ.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что в Черном море был обстрелян украинский транспортный самолет. По его словам, воздушное судно совершало тренировочный полет. Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения. В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что после возвращения летательного аппарата на аэродром было обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие — «последствия обстрела самолета из стрелкового оружия».