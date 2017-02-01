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01.02.2017 20:17
1 Комментариев

Два пути Пулково, и оба - вверх

В аэропорту Петербурга дела идут неважно. Эксперты «Фонтанки» уверены, что 2017 год станет для «Воздушных Ворот Северной Столицы» переломным.
Два пути Пулково, и оба - вверх
Алексей Смышляев/Интерперсс

Подвели итоги 2016 года в Пулково и прослезились. Аэропорт Санкт-Петербурга продолжал терять пассажиров. Отрицательные цифры не озвучили, но статистику регулярно фиксировал Fraport (акционер управляющей компании порта «Воздушные Ворота Северной столицы»). При этом очевидные причины падения – закрытое небо в Египте и Турции – не помешали другим аэропортам страны увеличить пассажиропоток.

Вот как пережил минувший год петербургский хаб: в первом квартале падение (по сравнению с провальным 2015 годом) 6,2 %. Второй и третий кварталы, которые захватили «высокий» сезон, ситуацию не спасли: по итогам 9 месяцев падение более 6 %. Ситуация меняется только в октябре – пассажирооборот + 8,6 %. В ноябре трафик увеличился уже на 19,5 %. Окончательно статистику спас декабрь. Годовая цифра – 13,3 млн пассажиров. Это чуть хуже 2015 года (13,5 млн) и гораздо хуже показателей пока рекордного для "Воздушных ворот Северной столицы" 2014 года, когда обслужили 14,3 млн.

Пресс-службе ВВСС, объясняя итоги года, остается только повторять: «В течение первых трех кварталов на российском рынке авиаперевозок наблюдалось снижение объема пассажиропотока на международных линиях, обусловленное рядом факторов... Однако Пулково показал результаты лучше рынка по итогам 9 месяцев 2016 года».

Что творится у соседей

Три общие для всех «беды» – Египет, Турция, Украина – должны были ухудшить результаты у всех портов страны. Но удивительное дело: по данным Росавиации, практически все региональные аэропорты закончили минувший год с плюсом.

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» показал рост 1,3 процента. Аэропорт Сочи сработал в плюс на 29 процентов. Симферополь нарастил 5,2 процентов. Новосибирск прибавил 9 процентов. Они быстро переформатировались и спасались за счет внутренних перелетов, доля которых в общей сетке в 2016 году заметно выросла.

Совсем иную картину, вместе с Пулково, показали хабы московского узла. Но если потери Пулково за год составили менее 2 %, то во «Внуково» снижение на 11 процентов, в «Домодедово» на 6,6. И только у «Шереметьево» – прирост на 7,6 %.

Директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предлагает не сравнивать хабы двух столиц с региональными: причины их падения совсем в другом. «Домодедово» и «Внуково» в 2016 году аукнулся уход авиакомпании «Трансаэро», которая прекратила полеты в конце 2015 года. Феномен «Шереметьево» объясняет тем, что ключевым игроком международного хаба был и остается такой гигант, как «Аэрофлот».

Надежда на «Россию»

Независимый авиаэксперт, научный сотрудник ВШЭ Андрей Крамаренко тоже подчеркивает зависимость аэропортов от работы авиакомпаний. При этом считает, что по сравнению с московскими двухпроцентное падение Пулково – не самый плохой показатель.

Почти 55 процентов пассажиров Пулково – это пассажиры группы компаний «Аэрофлот». В 2016 году свои показатели в Петербурге на 2 процента улучшил базовый для Пулково перевозчик – АК «Россия» (доля в Петербурге около 40 %, входит в Группу «Аэрофлот»). «Россия» перевезла за год 4,7 млн человек, рост объясняет совершенствованием маршрутной сети.

«По итогам года наиболее активно растущим направлением по количеству перевезенных пассажиров стала Ларнака – 837 процентов, Ростов-на-Дону – 153 процента, и Сочи – 95 процентов», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании.

Непосредственно «Аэрофлот» (доля в Пулково около 15 %), который летает из Петербурга в московский Шереметьево, тоже показал рост на 9,7 %.

Надо потерпеть?

Увеличит ли Группа «Аэрофлот» сетку полета в петербургском небе в 2017 году, пока неизвестно. Новое расписание из Пулково будет сверстано к весне, но как заверили «Фонтанку» представители авиакомпании, в весеннем расписании точно появятся рейсы в Анталию и Стамбул.

Эксперт Олег Пантелеев уверен, что в 2017 году Пулково возьмет статистический реванш. «Наберитесь терпения, статистика в текущем году будет улучшаться. Некоторые международные направления в четвертом квартале дали Пулково двузначный рост. Это обстоятельство не позволило исправить ситуацию по минувшему году в целом, но месяц к месяцу ситуация у ВВСС выправляется», – прогнозирует Пантелеев.

Отметим, что в ВВСС зафиксировали несколько конкретных трендов, которые в минувшем году поддержали именно Пулково. Главным стал пассажиропоток между Петербургом и Китаем. Рост по итогам года – 82 процента. «Этот результат достигнут благодаря, в том числе, и новым чартерам из Петербурга в Тайбэй и Макао, а также чартерной программе полетов в Китай авиакомпании «ВИМ-Авиа» и рейсам «Уральских авиалиний» со стыковкой в Новосибирске», – напоминают в пресс-службе ВВСС.

Также аэропорт Петербурга держался за счет переориентации спроса с закрытых или значительно подорожавших курортных направлений. Среди показавших в 2016 году значительный прирост – Ларнака, Барселона, Ираклион, Бургас и другие. Кроме того, в ТОП внутренних направлений вошли Сочи и Симферополь. Сочи и Симферополь сообща принесли Пулково 900 тысяч пассажиров.

Еще один немаловажный плюс – в 2016 году в Пулково зашли 11 новых перевозчиков. Были открыты 15 новых направлений полетов (9 зарубежных направлений и 6 на внутренних линиях).

2017: полет нормальный

В ВВСС воздержались от прогноза на год. «В целом ожидаем устойчивый спрос на внутренних авиалиниях и возобновления роста на международных, что связано с такими факторами, как продление сезона посещаемости иностранными туристами Санкт-Петербурга, возобновление в конце 2016 года полетов по ряду направлений. Например, чартерных перелетов в Доминикану и Турцию», – сообщили «Фонтанке».

Пантелеев отмечает, что в текущем году на отрасль окажут влияние несколько тенденций. «По международным направлениям надеюсь на постепенное восстановление Европы, Турция отыграет свои позиции. Египет в эту зиму уже не выправит показатели, но следующий зимний сезон может оказаться «горячим», – говорит эксперт. Главными внутрироссийскими направлениями останутся Москва, Сочи и Симферополь.

«Очевидно, что именно туристические направления будут востребованы в наибольшей мере, если не брать в расчет Москву», – резюмирует Пантелеев.

Катерина Кураева


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комментарии пользователей (1)
Батарейкин
1 февраля 2017 г. 21:12
Гыгыгы! И тут игсперд из ВШЭ!!! Да не оскудеет русская земля талантами!
СМИ2
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