ЗакС: враги на улице, в Исаакие и в Смольном

На заседании ЗакСа 1 февраля депутаты искали врагов, возведя горстку активистов до ранга Pussy Riot, а чиновников Смольного - до похитителей демократии.

Законодательное собрание Петербурга обратилось сразу к генпрокурору Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину и министр внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой дать юридическую оценку оскорблению чувств верующих депутатов. В гневе парламентарии также решили запретить себе встречаться с избирателями без предупреждения властей. Под горячую руку попали и чиновники Смольного, правда уже по другому поводу.

В Мариинском дворце 1 февраля воздух искрил от напряжения. Депутаты от "Единой России" и примкнувшие к ним союзники из ЛДПР решили показать оппозиционным коллегам, как они неправы, выступая против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Показывать это на самом деле организаторам протестной акции на Марсовом поле 28 января, прошедшей в форме встречи с избирателями, начали ещё несколько дней назад. Депутатам Максиму Резнику, Оксане Дмитриевой и Борису Вишневскому Вячеслав Макаров не согласовывал помощников. По новому законодательству именно спикер парламента подписывает документ, согласно которому помощникам депутатов выплачиваются гонорары. Впрочем, этого воспитания оказалось мало, понадобилась публичная порка.

Идея объявить себя обиженными и оскорбленными появилась у партии власти не сразу. Первым о чувствах верующих вспомнил депутат Государственной Думы Михаил Романов, отправивший ещё в понедельник запрос в Генеральную Прокуратуру с просьбой проверить действия 30 активистов, которые 28 января во время службы подняли плакаты "Музей – городу!" По данным "Фонтанки", примером вдохновились глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. На следующий день после запроса Романова, во вторник, 31 января, они подготовили аналогичный документ и взялись собирать под ним депутатские подписи.

"28 января на Марсовом поле был проведён стихийный митинг против передачи РПЦ Исаакиевского собора, на который собрались в том числе представители ЛГБТ-сообщества. События, произошедшие как в ходе митинга, так и после него, свидетельствуют о спланированных действиях в целях создания препятствий по исполнению федерального законодательства о передаче религиозных объектов религиозным организациям",-говорится в тексте обращения.

В документе депутаты напоминают, что во время стихийного митинга один из его участников раздал желающим листовки, которые можно было обменять в Исаакиевском соборе на льготный билет в музей. "Весь цинизм организаторов и участников этой кощунственной и незаконной акции, среди которых были ЛГБТ-активисты, заключается в том, что ее проведение было специально организовано к началу богослужения. Нарушители юридических, нравственных и моральных норм не просто устроили варварскую акцию в храме, но и своими действиями показали пренебрежение и нетерпимость к чувствам всех Православные верующих",-считают парламентарии. В обращении также напоминается дело активисток Pussy Riot, устроивших в храме акцию, также оскорбивших чувства верующих и получивших уголовное наказание. "Депутаты просят вас провести тщательную проверку по изложенным фактам и дать правовую оценку действиям всех участников акции и привлечь виновных к ответственности, установленной УК РФ».

В аналогичном обращении к губернатору Георгию Полтавченко депутаты просят ещё и проверить действия главы музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова и его сотрудников, будто бы поощрявших проведение акции (хотя, как писала «Фонтанка», их стараниями она была остановлена).

Озвучившая обращение спикер ЗакСа Вячеслав Макаров добавил к участникам митинга ещё и анархистов и пацифистов.

"Это чрезвычайная ситуация. Это вне всякой морали. Храм – это место, где люди объединяются», – заявил он, тут же добавив, что одним из участников акции в соборе был член ТИКа от партии "Яблоко".

"ЛГБТ -это спецназ партии "Яблоко?"» – обратился Макаров к Борису Вишневскому.

Помимо запросов в правоохранительные органы представители парламентского большинства решили ещё и научить меньшинство, ограничив и оппозиционерам, и себе, возможности встреч с избирателями. Не так давно аналогичную норму утвердили в Москве: теперь парламентарию придётся согласовывать встречу с народом у районных и городских властей.

"Были допущены вопиющие случаи нарушения норм закона. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным», – заявил с трибуны глава петербургской фракции "Единой России" Александр Тетердинко, добавив, что под видом встречи с избирателями депутаты могли устроить, например, майдан вместе с пацифистами и геями.

В Тетердинко полетели виртуальные камни. Максим Резник уточнил у единоросса, с чего тот взял, что на акции были именно пацифисты и представители ЛГБТ. "Я читаю СМИ и популярных блогеров",-ответил тот. "Это портал видного единоросса Василия Кичеджи? Лучше бы вы направили запрос о незаконных действиях Смольного, который нам митинг не согласовывал. И уж точно вы не можете говорить, что за вами большинство. На Марсовом поле 28 января был второй митинг, собрались 3,5 активиста в поддержку передачи собора РПЦ. Это такой паноптикум с балалайкой в ванне. А вас Александр Павлович (Тетердинко), черти даже к сковороде не подпустят, потому что вы ее украдёте. Вы не хотите слушать других, потому что боитесь. А, если это не так, то разрешите референдум по мосту Кадырова и будущий по Исаакиевскому собору",-заявил оппозиционер.

Высказался яблочник Борис Вишневский, напомнивший единороссам, что законопроект о приравнивании встреч с избирателями к митингам и их касается. "Вы тоже проводите встречи с избиратели. Настанет время, когда вас в этом зале будет меньшинство. Вы горько пожалеете о сегодняшнем решении. Но, скорее всего, почти все вы к этому времени уже перетечете в очередное большинство»,- предсказал депутат, добавив, что у полиции не было претензий и к участникам митинга, и к участникам акции в Исаакиевском. Об этом же напомнила и Оксана Дмитриева, сообщив, что лично общалась с руководством ГУ МВД, чтобы пресечь провокации.

Впрочем, все трое оппозиционных депутатов, а вместе с ними и эсер Алексей Ковалев, осудили активистов, устроивших пикет в храме во время службы. Справедливороссы даже отдельно отметили, что из-за этого голосовали за проверку акции СК РФ и Генпрокуратурой.

Заключил обсуждение вопроса Вячеслав Макаров в сердцах (было похоже, что он почти срывается и с трудом держит себя в руках) заявив, что если бы протестующие вышли к храму, встали на колени и начали молиться, "все бы пошло по-другому".

Накал эмоций еще не угас, а в зал вошёл губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, чтобы представить депутатам нового вице-губернатора Анну Митянину. Она последние два дня встречалась с парламентскими фракциями и успела себя показать как человека информированного о парламентской жизни. Например, она согласилась с яблочником Вишневским, что завхоз ЗакСа Алена Кукушкина не должна руководить жизнью Мариинского дворца (буквально за несколько дней до этого любитель ужесточать правила в ЗакСе не пустила на приём к депутату Максиму Резнику обманутого валютного заемщика). Губернатор охарактеризовал Митянину, как профессионала, и вроде бы парламентское большинство и меньшинство с ним молчаливо согласилось. Лишь Оксана Дмитриева заявила, что губернатор вновь назначает на руководящие должности людей не из профильной сферы (в данном случае – медицинской) – Анна Митянина в прошлом руководитель юридического комитета.

Между тем голосование за назначение вице-губернатора, пожалуй, впервые за многие годы решили проводить с помощью бюллетеней, а не электронным образом. Для проведения процедуры был объявлен перерыв. После его окончания и подсчета голосов председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, по свидетельству очевидцев, взял в руки итоговый протокол и что-то в нем вычеркнул и дописал. Голосов в итоге за Митянину оказалось 26 – это ровно на один больше половины. Будь в протоколе на два голоса меньше, чиновницу бы не утвердили. Говорят, таким образом спикер ЗакСа решил показать будущему вице-губернатору обиду за критику своей подчиненной.

Показывать чиновникам Смольного, кто в городе главный, решили депутаты и во время муниципального часа. С ежегодным отчётом перед парламентариями выступал заместитель руководителя администрации губернатора, глава комитета по взаимодействию с районными и муниципальными властями Игорь Князев. Он же вместе с губернатором накануне, 31 января, провёл координационный совет по местному самоуправлению. Говорят, что в Смольном, созвав такой совет, решили вернуть под свой контроль муниципалов, которые после выборов 2014 года оказались в большей степени лояльны действующему спикеру ЗакСа Макарову. Между тем, при проведении губернаторских выборов роль муниципалов крайне важна – именно они ставят подписи в поддержку кандидатов, обеспечивая им прохождение муниципального фильтра.

Собственно в совет ни Макарова, ни других депутатов не включили.

"Это же надо башку иметь, чтобы не включить депутатов в совет по местному самоуправлению? Это что, как не вызов?"-возмутился Макаров, после того, как рядовые единороссы отчитали чиновника, который в конечном счете признал, что Смольный теоретически открыт для всех и парламентарии могли и сами прийти при желании.

«Это дало мне повод принять кадровое решение», – заключил Макаров, неожиданно для всех, сообщив, что отныне ЗакС будет в Смольном представлять не ЛДПРовец Геннадий Озеров, а его советник и бывший член правительства и в прошлом представитель губернатора в ЗакСе Михаил Бродский. "Я не ослышался? А что я там буду делать?» – удивился Бродский, сидя в зале.

Отчитав, наконец, всех, кого могли, депутаты утвердили законопроекты, значившиеся в повестке дня, и, признав заседание насыщенным и эмоциональным, разошлись.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"