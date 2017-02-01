«Фонтанка» за 60 секунд – 1 февраля

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Митрополит Петербургский и Ладожский не благословил крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Милонов собирается на митинг.

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