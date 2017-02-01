Сотрудника университета профсоюзов будут судить за присвоенные полмиллиона

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов не досчитался почти полумиллиона рублей из денег, выделенных на привлечение потенциальных студентов. Обвинили в пропаже одного из сотрудников.

Как 1 февраля сообщила Горпрокуратура на своем сайте, Денис Мунгалов, занимавший должность начальника организационно-правового управления вуза, воспользовался служебным положением и организовал себе дополнительный заработок с 2014 по 2015 год. По версии следствия, Мунгалов за это время присвоил больше 400 тысяч рублей, предназначенных для распространения презентационных и рекламны хматериалов потенциальным абитуриентам и для оплаты курьерской службы.

Почти полумиллионная премия самому себе сделала сотрудника вуза фигурантом уголовного дела по статье присвоение денежных средств с использованием служебного положения. Приговор вынесет Фрунзенский районный суд в Петербурге.