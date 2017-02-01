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01.02.2017 19:10
9 Комментариев

А ну-ка, предъяви свой пармезанчик

Роспотребнадзор озадачил не на шутку: хочет штрафовать обладателей санкционных продуктов - от 3 до 100 тысяч рублей. Когда ваш холодильник придут инспектировать, узнала «Фонтанка».
А ну-ка, предъяви свой пармезанчик
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Несмотря на усилия властей по выявлению и уничтожению санкционных продуктов, соотечественники поддерживают врага, употребляя запретные деликатесы. Пора положить этому конец, считают в Роспортебнадзоре.

На официальном портале правовой информации появился законопроект, который предусматривает введение штрафов за хранение и транспортировку товаров, попавших под продовольственное эмбарго. В ведомстве уверяют, что нововведение не коснется продуктов, ввозимых для личного пользования, но у любителей бри и пармезана все-таки возникнут проблемы.

Изменения предлагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас она накладывает ответственность только за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Помимо добавления в наказуемые деяния хранение и транспортировку, в ведомстве решили, что пора ужесточить и само наказание. Сейчас продажа запрещенной продукции карается штрафом – для граждан в размере 1-2 тыс. рублей, для должностных лиц — 3-4 тыс., для юридических лиц — 30-40 тысяч. Предлагают размер материальной ответственности увеличить до 3-5 тыс. рублей, 30-50 тысяч и 70-100 тысяч соответственно. Во всех случаях предусматривается, что злополучный пармезан, хамон энд ко у вас заберут.

Обсуждение законопроекта продлится до 2 марта. Но, судя по всему, ведомство настроено решительно. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил РБК, что Роспотребнадзор присылал этот законопроект в министерство, и его там согласовали.

Напомним, ограничения импорта, которые Россия ввела в августе 2014 года, коснулись таких продуктов, как говядина, куриное мясо, свинина, молочная продукция, живая, охлажденная и замороженная рыба, а также орехи, фрукты и овощи. Их ввоз запрещен из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. Действие эмбарго продлится, как минимум до конца 2017 года.

Практически сразу после введения запрета власти приняли решение уничтожать санкционирую продукцию. К началу 2017 года 8,3 тыс. тонн импортных деликатесов, пойманных при попытке проникнуть на территорию РФ, было раздавлено бульдозерами или сожжено в специальных крематориях, сообщал Россельхознадзор.

Но запрещенка все равно продолжала попадать на прилавки магазинов и в меню ресторанов. К примеру, только с января по май 2016 года Роспотребнадзор изъял из оборота более 151 тонну таких товаров, наибольший объем пришелся на фрукты (139 т), молочную продукцию (3,6 т), мясо и мясную продукцию (2,7 т) и овощи (2,5 т).

Законопроект Роспотребнадзора — это замедленная реакция на правовую коллизию, которая сложилась в России вокруг санкционной продукции, считает статс-секретарь федеральной палаты адвокатов РФ Константин Добрынин. Ввозить попавшие под эмбарго товары сейчас нельзя, но если они все-таки попали в Россию — контрабандой или реэкспортом через Белоруссию и Казахстан – и были приобретены законным образом, оспорить право собственности на них сложно. Однако выбранный метод эксперт считает неудачным. «Если продукты продолжают проникать в Россию, несмотря на эмбарго, надо задавать вопросы таможне, а не менять закон», – говорит эксперт.

Ретейлеры также считают нововведения ненужными.

«Санкционных товаров на полках российских сетей давно нет», – комментирует генеральный директор «Азбуки Вкуса» Владимир Садовин. Если их продажа была и так запрещена, то реального смысла вводить штрафы за хранение и перевозку, нет. «Больше смахивает на какой-то популизм», – считает он.

Хотя в законопроекте Роспотребнадзора оговаривается ответственность за ввоз и хранение запрещенных продуктов для обычных граждан, в пресс-службе ведомства «Фонтанку» заверили, что накладывать штрафы на обычных потребителей не входит в его планы.

«Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию Российской Федерации запрещенных продуктов в целях сбыта», – отмечают в надзоре.

Сейчас таможня разрешает ввозить для личного пользования санкционирую продукцию весом не более 5 кг. Именно этими показателями будет руководствоваться Роспотребнадзор. Но какой максимально допустимый запас импортных сыров гражданину можно иметь в холодильнике, в ведомстве не прокомментировали.

Из-за отсутствия определенности применение этого закона чревато правовыми последствиями для тех, кто ввозит санкционную продукцию для личного пользования, говорит Константин Добрынин. Однако, по мнению эксперта, несмотря на одобрение Минпромторга, принятие такого закона маловероятно: для его исполнения потребуется увеличение числа проверок и дополнительное финансирование, а дела с бюджетом сейчас не очень.

Предложение Роспотребнадзора – не единственная попытка усилить борьбу с запрещенной продукцией. Ранее сообщалось, что сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона, запрещен Роскомнадзором по решению Ульяновского суда. Как выяснилось, еще осенью 2016 года районный прокурор обратился с исками о блокировке целого ряда ресурсов, предлагающих приобрести деликатесы, включенные в санкционные списки, а суд встал на его сторону.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (9)
VanhaPerkele
1 февраля 2017 г. 19:33
Modest: Нагайками или розгами?
Modest
1 февраля 2017 г. 19:32
Когда на штрафы у людей денег не будет, начнуть пороть.
VanhaPerkele
1 февраля 2017 г. 19:31
Это кто-то просто пошутил)
dddmmm
1 февраля 2017 г. 19:28
lion405: Что им вечно мешает? Отсутствие мозгов, видимо...
lion405
1 февраля 2017 г. 19:27
dddmmm:
Повезёшь 5кило сыра из финки, скажут что на продажу. Хранение и распространение, статья ©
Неа. Ввезено в РФ законно и (в устной форме) задекларировано для личного потребления. Максимум, придется "чтобы что не вышло" настаивать на письменном декларировании. Но глядя на субботние потоки на границах — устанут проверять...
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