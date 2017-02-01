Зря Шалтай Болтай рассердил Шойгу

Владимир Аникеев, которого считают лидером “Анонимного Интернационала”, навлек на себя гнев серьезного ведомства, написав письмо, обидное для министра обороны. Шалтаю Болтаю не простили троллинг Сергея Шойгу и военной контрразведки.

«Анонимный интернационал» взламывал переписку чиновников, политиков и бизнесменов минимум три года, до поры до времени – безнаказанно. «Фонтанке» подсказали причину ареста Аникеева, известного также, как Льюис. Видимо, это не государственная измена, в которой обвиняют офицеров Центра информационной безопасности ФСБ, к которой Льюис не причастен. Просто ему не надо было задевать Сергея Шойгу, а затем глумиться над армейскими чекистами.

Шалтай-Болтай, представлявшийся также «Анонимным интернационалом», объявился в Сети в самом конце 2013 года. С 2014 года начал шалить всерьез. В Интернете оказались доступны массивы электронной переписки, приписываемые вице-премьеру Дворковичу, топ-менеджменту ВТБ, членам кооператива «Сосны» и функционерам «Молодой гвардии «Единой России». Читать было интересно. О некоторых из них «Фонтанка» рассказывала: истории Игоря Всеволодовича Гиркина – Стрелкова и связанного с Евгением Пригожиным «Агентства интернет-исследований» в Ольгино стали темами наших публикаций.

Праздник продолжался недолго. В последующие годы Шалтай-Болтай продолжал радовать громкими именами. Владислав Сурков, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова и сам Дмитрий Медведев, размышления некоего Евгения Викторовича о членах тандема, хозяин «Ньюс-Медиа» Ашот Габрелянов – далеко не полный список. Но информации стало меньше. Шалтай Болтай взял открытый курс на коммерцию и более не выкладывал полное содержимое электронных почтовых ящиков. Два-три письма с потертыми данными для затравки и добро пожаловать на биржу покупать архивы за биткоины.

Неуловимыми авторы «Анонимного Интернационала» оставались до поры до времени. В ноябре 2016 года задержали Владимира Аникеева, представлявшегося Льюисом – его назвали создателем и вдохновителем. В декабре 2016 года под арест попали начальник второго оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, оперативник того же управления Дмитрий Докучаев и глава отдела расследования компьютерных инцидентов из «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Предполагается, что Михайлов и Докучаев были связаны с Аникеевым, хотя и не ясно, кто из них выступал в роли поставщика информации. В январе чекистам и Стоянову предъявлены обвинения в госизмене, заговорили о связи с ЦРУ.

Насколько известно «Фонтанке», Владимир Аникеев к ЦРУ отношения не имеет, и причина острой реакции в виде ареста – чрезмерная самонадеянность. Если игры с перепиской коммерсантов и даже очень высокопоставленных, но гражданских чиновников сходили с рук, то военные юмора в Сети не понимают.

Звонок для Шалтая Болтая, как подсказали «Фонтанке», прозвенел в августе 2015 года, когда «Анонимный Интернационал» опубликовал открытое письмо главе департамента военной контрразведки генерал-полковнику Александру Безверхнему. Шалтай Болтай, демонстрируя озабоченность сохранностью военных секретов, опубликовал несколько писем из почтового ящика Ксении Большаковой, которая занимала должность секретаря начальника департамента строительства Минобороны Романа Филимонова, экс вице-губернатора Петербурга.

«Мы с сожалением убедились в полной некомпетентности сотрудников ряда подразделений Министерства Обороны РФ в области информационной безопасности, а если говорить более конкретно — в преступной небрежности. Через бесплатные почтовые сервисы типа yandex.ru, mail.ru и американский gmail.com передавались незашифрованные служебные документы, часто представляющие собой секретную информацию, связанную с обороноспособностью РФ», – писал Шалтай Болтай. И добивал: «В записях устройств секретаря Филимонова Ксении Большаковой оказались пароли и доступы на служебные почтовые сервера Министерства Обороны. С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран».

Полный архив якобы секретной переписки был выставлен на электронную биржу за 350 биткоинов. Тогда один биткоин стоил менее 10 тысяч рублей, сегодня один биткоин – 58,7 тысяч рублей.

Свой патриотизм «Анонимный интернационал» оценил вполовину: «Продающийся на Бирже Информации массив г-на Филимонова может быть продан сотрудникам военной контрразведки с 50% скидкой. При условии верификации нами этих сотрудников».

В подписи было указано «С уважением» но смотрелось это фальшиво.

Неизвестно, выкупал ли кто-нибудь письма у Шалтая Болтая, и показывал ли при этом удостоверение контрразведчика, но комментарием на бирже «Анонимный Интернационал» продолжил глумиться: «Продано. Лот реализован со скидкой 50 %».

По данным «Фонтанки», заплатить за письма предлагали и лично Роману Филимонову. Он отказался.

Мы не знаем, какие слова и кому говорил министр обороны Сергей Шойгу, но, как нас уверили осведомленные собеседники, и содержание и тон были крайне убедительны. Департамент военной контрразведки получил команду. Видимо, в том же 2015 году личности членов «Анонимного Интернационала», выступавших под именами персонажей «Алисы в Стране Чудес» не были секретом.

Центр информационной безопасности ФСБ, скорее всего, занимался «Анонимным Интернационалом» параллельно, и вступил в контакт с Аникеевым. Как складывались их отношения. и кто выступал в качестве источника информации – пока не ясно. Интерес мог быть и взаимным.

В ноябре 2016 года Аникеева, который находился на Украине, по данным «Фонтанки», позвали именно на встречу с чекистами из Департамента военной контрразведки, и арест вовсе не был предрешен. В зависимости от результатов разговора якобы предусматривался и другой вариант, но Аникеев, согласившись на беседу, затем запаниковал, вместо самолета воспользовался автомобилем, и его от греха подальше задержали на российско-белорусской границе. Предъявив на выбор: вымогательство или неправомерный доступ к компьютерной информации. Он выбрал последнее.

Что интересно – кто стоит за Льюисом. Если, конечно, он не самостоятельная фигура. Сотрудники ЦИБ ФСБ на эту роль не годятся – с ними Аникеев связался, уже став Льюисом.

Биография Аникеева ответа не дает. Конечно, он не журналист. Хотя трудился в смежной сфере – профессионально работал с информацией в одном из информационно-аналитических агентств вплоть до 2013 года. Как уверяют «Фонтанку» знакомые будущего Льюиса, компьютерным гением он не был и предпочитал старомодные, но надежные методы: личные знакомства, беседы за рюмкой виски. Действительно, как отмечали ранее, был неравнодушен к женскому полу.

Достоверно известно, что Аникеев оставил работодателя в середине 2013 года. Через несколько месяцев о себе заявил «Шалтай Болтай». Льюис практически покинул Петербург. Был ли он главным в «Анонимном Интернационале», нам не известно. Те, кто знал его несколько лет назад, замечают: «Не лидер». Какие суммы мог приносить Шалтаю Болтаю шантаж в сети, подсчитать невозможно, но заметно, что Аникеев не демонстрировал сверхпотребления. Жил в основном в доме в Паттайе, с женой и собакой. Посещал Momento Beach Restaurant, где за блюдо берут 7-15 долларов. Временами с женой посещал остров Ко Чанг, где останавливался в «четверках» без претензий – Koh Chang Sea View Resort и Cliff resort. Если бы ограничился гражданскими, может, жил бы там и дальше.

Денис Коротков, "Фонтанка.ру"