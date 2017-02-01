Роспотребнадзор запретил работу ресторана в «Прибалтийской»

Все отравившиеся постояльцы «Прибалтийской Парк Инн» питались в ресторане гостиницы. Роспотребнадзор обнаружил в общепите отеля многочисленные нарушения.

Как сообщает 1 февраля пресс-служба петербургского Управления Роспотребнадзора, проведенная после случаев массового отравления постояльцев «Прибалтийской Парк Инн» проверка выявила несоблюдение условий хранения и обработки яиц, зелени, совместное хранение продуктов и готовых блюд, несоблюдение температурного режима, при которых должны храниться продукты, и отсутствие отдельных приборов для обработки сырого мяса.

Работу ресторана временно запретили.

По предварительной информации, зафиксировано уже 4 случая кишечной инфекции у сотрудников фармацетивческой компании. По данным «Фонтанки», отравились работники Pfizer, которые собрались на форум в петербургском отеле «Прибалтийская Park Inn» 1 февраля. В СК заявили о 40 пострадавших и возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм персоналом гостиницы.

Всего на плохое самочувствие пожаловались около 200 человек, гостивших в "Прибалтийской".