Захарченко пообещал восстановить водоснабжение Донецка до конца дня

Водоснабжение Донецка, нарушенное утром 1 февраля из-за обстрелов со стороны украинской армии, будет восстановлено до полуночи. Об этом заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

«Сегодня до 00:00 вода будет восстановлена в Донецке», — сказал руководитель страны, отметив, что на данный момент идет процесс закачки воды в резервуары. Его слова приводит ДАН.

Напомним, Фонтанка" писала о том, что в 09.30 по местному времени 1 февраля в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Без воды остались жители Донецка, Ясиноватой и частично Червоногвардейского района Макеевки. Вечером все же удалось восстановить электроснабжение станции.