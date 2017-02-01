Присяжные в Петербурге не признали бандой шайку разбойников

Коллегия присяжных Санкт-Петербургского городского суда 1 февраля вынесла вердикт по делу разбойников, в 2007 – 2013 годах орудовавших в Петербурге. Малхаз Чикобава и его подельники признаны виновными в грабежах и разбоях, но не в бандитизме.

Как сообщает пресс-служба городского суда, сегодня оглашен вердикт коллегии присяжных по делу Малхаза Чикобавы, Муртазы Григалашвили, Владимира Кузнецова, Константина Шалагина, Алексея Плаксина, Валерия Павлова, Сергея Галкина и Вахтанга Багишвили. Им вменялось в вину совершение 7 разбойных нападений, 4 грабежей и одного приготовления к вооруженному разбойному нападению на территории Петербурга и Ленинградской области, а также бандитизм. Преступления совершались с 2007 года. В мае 2013 года были задержаны Шалагин, Плаксин и Чикобава, которого следствие считало организатором преступной группы, остальные – в течение полугода.

Присяжные своим вердиктом установили, что подсудимые виновны в грабежах и разбоях, но признали их невиновными в бандитизме.

Обсуждение последствий вердикта состоится в горсуде 27 февраля.