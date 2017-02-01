ФСБ вводит режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией.

Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и в «Российской газете».

Региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону».

Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией. Приказ Бортникова вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

В пояснительной записке к проекту приказа на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов указано, что документ «направлен на создание необходимых условий охраны Государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов».

В январе 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко упростил правила въезда в страну для граждан 80 государств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что перед публикацией соответствующего указа Минск провел с российской стороной все необходимые консультации.