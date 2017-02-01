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01.02.2017 18:06

Дипломаты РФ и Японии начали консультации по Курилам

1 февраля в Москве состоялись российско-японские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. Следующие пройдут в Токио.

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, в первых после визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел Японии Такэо Акиба.

"В ходе консультаций проведен обмен мнениями по вопросам развития двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, а также российско-японского взаимодействия на международной арене в свете реализации итогов официального визита президента России в Японию... Достигнута договоренность о проведении в марте в Токио первого раунда двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах", – говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в ходе визита главы Российского государства в Японию и переговоров с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ обсуждались вопросы так называемых "Северных территорий" – 4 островов Курильской гряды, которые перешли к СССР по окончании Второй мировой войны. Япония долгое время настаивала на их возвращении. Путин и Абэ договорились вести на них совместную хозяйственную и экономическую деятельность. Японцам также упрощен въезд на эти острова. Добавим, что между РФ – правопреемницей СССР – и Японией до сих пор не заключен мирный договор.


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