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01.02.2017 17:52

Петербуржец Малышко едет на чемпионат мира по биатлону

 

Опубликован состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, в нем лишь один представитель Петербурга. Соревнования в Австрии пройдут с 9 по 19 февраля 2017 года.

Как сообщается 1 февраля на сайте Союза биатлонистов России, в состав мужской сборной включен спортсмен из Петербурга Дмитрий Малышко. Также в составе мужской сборной Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женскую сборную составили Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.


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