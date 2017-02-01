В трех районах Петербурга ограничат движение

Ремонтные работы, а также прокладка газопровода и теплосети перекроет движение по некоторым улицам Петербурга.

Как сообщает КРТИ, с 3 февраля вводятся ограничения и перекрытия в Красногвардейском и Московском районах города: на проспекте Наставников будут ремонтировать трамвайные пути, а на Черниговской улице – прокладывать газопровод. С 4 февраля изменится схема движения в Невском районе, там будут прокладывать теплосеть.

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