В гостинице «Прибалтийская Парк Инн» отравились представители американской Pfizer

В гостинице «Прибалтийская Парк Инн» предположительно пострадали представители фармацевтической компании Pfizer. Как стало известно «Фонтанке», в гостинице проходила конференция работников российских подразделений американской фармкомпании.

В пресс-службе московского офиса Pfizer корреспонденту "Фонтанки.ру" сообщили о том, что в данный момент все сотрудники находятся в корпоративной командировке. На уточняющий вопрос: "В Петербурге?" – представители Pfizer ответили утвердительно.

То, что в гостинице отравились именно представители Pfizer, «Фонтанке» подтвердили еще два источника.

К этому часу прокуратура Василеостровского района Петербурга усмотрела в происшествии состав 236-й статьи УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Не исключено, что инцидент в гостинице закончится возбуждением уголовного дела.

Напомним, 1 февраля в гостинице «Прибалтийская Парк Инн» отравились две сотни постояльцев. Несколько человек госпитализированы с пищевым отравлением. 198 постояльцев при обходе номеров указали на плохое самочувствие.

Как сообщается на сайте Pfizer, в России компанию представляют свыше 100 сотрудников, которые работают более чем в 50 городах страны.