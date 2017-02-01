Совладелец сетей «Семья» и Spar построит торговый центр на Ленинском проспекте

Победителем аукциона на аренду 2,2 га на Ленинском проспекте в Петербурге стала компания «Звездное» совладельца и гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева. Она будет выплачивать городу 85,6 млн рублей в год за аренду участка.

Как сообщили "Фонтанке" 1 февраля в городском Фонде имущества, в аукционе на аренду участка у дома №51 по Ленинскому проспекту участвовали 8 компаний. В итоге стартовая цена поднялась почти вдвое — с 43,1 до 85,6 млн рублей в год. Победитель — компания «Звездное» – сможет построить торговый центр площадью 25,5 тысяч кв. м. Договор будет заключен на 5,5 лет. После этого она должна будет продать городу 1650 кв. м помещений в комплексе не дороже чем за 51,6 тыс. рублей за кв. м.

По данным СПАРК, ООО «Звездное» принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Он контролирует 1% в ТД «Интерторг». Остальные 99% оформлены на виргинский «Даймонд Солюшнз Инк». «Интерторг» управляет универсамами «Народная 7Я семьЯ», «ИдеЯ» и Spar.