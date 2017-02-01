Setl City стала лидером рынка Санкт-Петербурга и Ленобласти

Setl City возглавила ТОП-10 застройщиков, составленного ГК «Бюллетень Недвижимости», по объемам введённого в эксплуатацию жилья на рынке Петербурга и пригородных территорий Ленобласти по итогам 2016-го года.

Напомним, что в 2016 году Setl City завершила строительство жилого комплекса «More», сдав его последнюю очередь. А также ввела в эксплуатацию первые дома в ЖК «ЗимаЛето» и квартале «Солнечный город», сдала несколько корпусов в микрорайонах «GREENЛандия» и «Семь столиц» (квартал «Лондон»), полностью реализовала три проекта высокого класса «Дом на Кирочной», «Дом у Ратуши», «The Residence», а также завершила строительство жилой части квартала «Riverside».

Справка о компаниии Setl City



