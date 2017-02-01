Российские миллиардеры за январь разбогатели ещё на $8 млрд

За январь 2017 года совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров выросло на $7,9 млрд, передает Bloomberg.

Эксперты агентства отмечают, что сильнее всех свой капитал в январе увеличил совладелец UC Rusal Олег Дерипаска — с $6,1 млрд до 7,8 млрд (на $1,7 млрд).

Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников стал за месяц богаче на $1,1 млрд.

Третье место занял глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, контролирующий 84% акций НЛМК. Его состояние выросло за январь на $941,5 млн.

Больше чем на полмиллиарда долларов богаче в январе стали основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($898,5 млн), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($875 млн), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($697,7млн) и владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров ($633,7 млн).

Еще девять российских миллиардеров также увеличили свой капитал: Алексей Мордашов (+$437,5 млн), Михаил Фридман (+$317,1 млн), Роман Абрамович (+$254,3 млн), Герман Хан (+$218,4 млн), Геннадий Тимченко (+$183,6 млн), Алексей Кузьмичев (+$162,8 млн), Дмитрий Рыболовлев (+$97,1 млн), Вагит Алекперов (+$48,6) и Леонид Михельсон (+$9,1 млн).