Еще
16:58 01.02.2017
Новость часа
15:52
Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
Пришлите свою новость!
16:54
Центр управления парковками ответил на критику Полтавченко по поводу стоянки в Купчино
16:50
Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе
16:41
Apple планирует подать судебный иск из-за иммиграционного указа Трампа
16:33
Капитан «Челси» назвал ушедшего в «Зенит» Ивановича легендой
16:29
В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев
16:21
Выборгская таможня не может ответить, зачем фотографирует машины
16:18
Защитник «Зенита» Иванович: Очень доволен, что перешел в такой большой клуб
16:08
За январь в Петербурге сдали полмиллиона квадратных метров жилья
16:07
ВВП РФ в 2016 году сократился на 0,2%
15:58
Российская правозащитница попросила политического убежища в Финляндии
15:54
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
15:52
Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
15:47
"Квадрат.ру": Петербург недосчитался более 1 млрд от приватизации
15:37
Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление
15:36
«Зенит» подтвердил переход защитника Бранислава Ивановича
15:31
На ЛАЭС остановили третий энергоблок
15:17
Спикер ЗакСа Петербурга поменял представителя в Смольном
15:15
Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста
14:49
«Фонтанка» вошла в топ самых цитируемых ресурсов Рунета
14:46
Минздрав Финляндии требует от беженцев платить за медуслуги
14:42
Депутаты ЗакСа обиделись на замруководителя аппарата губернатора, не позвавшего их в Смольный
14:38
У петербургской бегуньи Антюх отобрали звание призера Олимпиады-2012
14:35
Пиотровский: Сакральность соборов Петербурга выше религиозной
14:30
Вероятному подельнику Оганесяна отменили продление срока содержания под стражей
14:18
Определилась первая участница четвертьфинала St. Petersburg Ladies Trophy
14:17
Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок
14:11
Три хоккеиста СКА сыграют за сборную России на Шведском этапе Евротура
14:10
В Петербурге на весь февраль открылся бесплатный "Этнопарк"
14:06
Обменять права в Петербурге теперь можно в МФЦ, но только в одном
14:02
Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов
13:57
КС решил дело о дивидендах "внучки" "Газпрома"
13:53
Кэмерон назвал время начала съемок продолжения "Аватара"
13:52
Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия
13:48
Младший брат Погребняка перешел в «Зенит-2»
13:41
Иран испытал новую баллистическую ракету
13:29
"Квадрат.ру": Продажи апартаментов в Петербурге выросли на 65%
13:24
«Главстрой-СПб» возглавил Александр Лелин
13:19
Спикер ЗакСа: Если бы активисты встали на колени перед Исаакиевским и стали молиться, все бы пошло по-другому
13:12
В Невской Дубровке найдено братское захоронение
13:08
Макаров: Узнал от журналистов, что моя дочь занимается бизнесом
12:59
Депутаты-эсеры поддержали единороссов в требовании расследования акции в Исаакиевском
12:40
«ДП»: В Колпино остановился завод автокомпонентов «Интеркос IV»
12:37
Дай гектар! Как получить кусок дальневосточной земли
12:36
В Восточной Финляндии обнаружили редкий алмаз
12:32
ЗакС утвердил Анну Митянину вице-губернатором Санкт-Петербурга
12:19
Донецк после обстрела остался без воды
12:08
Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций
12:02
Минтруд: Реальные доходы россиян вырастут
11:54
ВЦИОМ: Россияне ищут культуру в кинотеатрах
11:49
В Никольском погиб мужчина, выпав с пятого этажа
11:39
Петербургская пенсионерка заплатила валютой за БАДы
11:35
Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленобласти суд признал мошенником
11:24
Банк России принял решение по дизайну банкнот в 200 и 2000 рублей
11:20
В Петербурге встречи граждан с депутатами хотят приравнять к митингам
11:18
На Васильевском острове столкнулись пять машин
11:14
Петербуржца, устроившего резню в торговом центре, отправили в психбольницу
11:08
Трехлетнего ребенка в Никольском придавило зеркальной дверью
11:05
Центр «Лёгкие люди» приглашает пенсионеров освоить профессию актёра
10:57
В гибели людей при пожаре на скалодроме на Литовской обвинили двух сварщиков
10:56
Макаров: Устроившие акцию в Исаакии активисты оскорбили чувства миллионов верующих
10:42
В Макеевке обстреляли больницу: идет эвакуация пациентов
10:36
Боец Росгвардии пострадал от рук петербурженки в суши-ресторане
10:30
Петербургский бизнесмен заплатил более 13 миллионов, чтобы выехать за рубеж
10:25
В Петербурге пройдёт третья всероссийская выставка добрых иллюстраций
10:15
Полиция Пулково привлекла шуструю пенсионерку и логиста
10:09
«Квадрат»: Выселять должников из единственного жилья нужно по-европейски
10:03
Икону покровителя неверующих похитили в Красном Селе
10:01
"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле
09:55
Финляндия готовит поправки в закон для защиты от "зелёных человечков"
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
01.02.2017 16:50

Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе

Сотрудники таможни и Роспотребнадзора изъяли в торговых павильонах Апраксина двора в Петербурге несколько тонн контрафактных табака и курительных смесей.

Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, в течение двух дней сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с Санкт-Петербургской таможней, СЗТУ и Роспотребнадзором проводят мероприятия на этом рынке. Было проверено несколько точек по продаже табака и сигарет. В них нашли более 100 наименований курительного табака и смесей для курения без маркировок, без акцизов, без документов и нелегально ввезённых на территорию Таможенного союза. Общая масса контрафакта составила несколько тонн.

Помимо этого в торговых павильонах нашли множество жидкостей для вейперов без документов.

Решается вопрос о привлечении торговцев к административной и, возможно, уголовной ответственности.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе
В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев
Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление
Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста
Минздрав Финляндии требует от беженцев платить за медуслуги
Вероятному подельнику Оганесяна отменили продление срока содержания под стражей
В Невской Дубровке найдено братское захоронение
В Восточной Финляндии обнаружили редкий алмаз
Донецк после обстрела остался без воды
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев

Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок

Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций

"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле

Группу, продающую нелегальные лекарства через Интернет, задержали в Петербурге

На Энтузиастов огонь «объел» сразу три машины

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.