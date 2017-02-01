ЦДС начинает передачу квартир в ЖК «Пулковский 3»

Группа компаний «ЦДС» приступила к передаче покупателям квартир в ЖК «Пулковский 3». Передача машиномест в наземном паркинге начнется 13 февраля.

ЖК «Пулковский 3» — это кирпично-монолитный 25-этажный жилой дом на 395 квартир. Объект расположен по адресу: Пулковское шоссе д.36 к.6. На первых этажах находятся помещения для коммерческого использования и современная диспетчерская.

Общая площадь здания составляет 29 тысяч квадратных метров. 27 декабря 2016 года Государственная служба строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Осмотр готовых к предъявлению покупателям квартир ведется по будним дням, с 9 до 16.30. График осмотров размещен на сайте ЦДС в разделе ЖК «Пулковский 3», во вкладке «Будущим собственникам».

Также 13 февраля начнется передача машиномест в отдельно стоящем четырехэтажном паркинге. Приобрести парковочное место могут как жители ЖК «Пулковский 3», так и близлежащих домов. В настоящий момент в продаже осталось около 50 машиномест.

ГК «ЦДС» — один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на протяжении 17 лет успешно работает в сфере жилищного строительства. На счету компании более 40 завершенных проектов новостроек, реализованных самостоятельно и в партнерстве с другими строительными компаниями.

В настоящее время «ЦДС» ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 17 жилых комплексах. Это готовые и строящиеся дома, а также проекты комплексного освоения территории.

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