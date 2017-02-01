Apple планирует подать судебный иск из-за иммиграционного указа Трампа

Apple рассматривает возможность обращения в суд из-за изменений в иммиграционной политике США, которые затрагивают сотрудников компании.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Business Insider.

Глава Apple Тим Кук заявил, что запрет на въезд мигрантам из семи стран мира касается «сотен работников компании», и подчеркнул, что собирается начать некий судебный процесс, подробности которого не уточнил.

Указ Дональда Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других государств — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность", — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Документ уже вызвал недовольство среди американцев. Так, иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.