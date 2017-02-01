Фармкластер принял таблетку роста

В 2016 году петербургские фармзаводы увеличили объемы производства в 1,4 раза. Где им удалось найти таблетку роста и долго ли продлится ее действие, узнала «Фонтанка».

В минувшем году россияне продолжали экономить на лекарствах. По оценке агентства RNC Pharma, они купили всего на 1,5% больше препаратов, чем в кризисном 2015 году. Однако к петербургскому фармкластеру эта статистка отношения не имеет. Для него есть другая. По данным Петростата, предприятия Северной столицы увеличили выпуск продукции на 42%, до 21,5 млрд рублей. Причем, в отличие от прошлого года, источником роста была отнюдь не инфляция.

Сильнее всего увеличить объемы удалось тем петербургским предприятиям, которые продают лекарства государственным медицинским учреждениям. По словам участников рынка, все дело в том, что в декабре 2015 года правительство ввело так называемое правило «третий лишний» для государственных закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Его суть в том, что импортные лекарства лишились права участвовать в торгах, если есть предложения хотя бы от двух отечественных поставщиков.

От нововведения выиграло, к примеру, предприятие Biocad, 90% бизнеса которого приходится на государственный сегмент. Оно заработало в 2016 году на 40% больше, чем в 2015-м. Причину успеха на предприятии видят в начале продаж биоаналогов противоопухолевых лекарств бевацизумаба и трастузумаба, которые вышли из-под патентной защиты в 2015 году. В компании подчеркивают, что они оказались на 80% дешевле импортных конкурентов. Однако, отдавая предпочтение отечественным препаратам, государство экономило не всегда. К примеру, закупленный у Biocad ритуксимаб обошелся бюджету в 2,5 млрд рублей, что на 13 млн рублей дороже, чем обошелся бы отстраненный от участия индийский аналог, ранее сообщал Роман Кутузов, заместитель главного редактора журнала об индустрии здравоохранения Vademecum.

«Солофарм», специализирующийся на производстве жидких стерильных лекарственных форм, нарастил продажи «на несколько десятков процентов» как в деньгах, так и штуках, рассказал его генеральный директор Олег Жеребцов, больше известный в петербургских бизнес-кругах как основатель сетей «Ленты» и «Нормы». Точную цифру топ-менеджер не раскрыл, но поскольку компания получила награду «Сделано в Петербурге» в номинации «Рост выручки», можно предположить, что темпы были не ниже, чем у отрасли в целом. По его словам, компания выводит на рынок 50 новых препаратов каждый год, хотя только треть из них уникальные. «Но ничего страшного я в этом не вижу. 99% того, что продается в аптеках, – дженерики», – подчеркнул он.

На госзакупки пришлась примерно треть продаж «Солофарма». «Оценить влияние правила «третий лишний» сложно, но оно есть. Хорошо бы, если бы государство и дальше ограничивало присутствие на рынке иностранных компаний», – подчеркивает Олег Жеребцов.

Увеличить объемы реализации в коммерческом сегменте петербургским производителям помогло ослабление позиций зарубежных игроков. «Российские лекарства продолжили вытеснять иностранные, которые подорожали из-за скачка курса», – отметил Олег Жеребцов.

У компаний, в бОльшей степени ориентированных на коммерческий сегмент, рост оказался скромнее, хотя темпы все равно опередили показатели 2015-го. К примеру, «Полисан» увеличил объемы на 20% в деньгах и штуках, рассказал коммерческий директор Дмитрий Борисов. При этом ассортиментная линейка не поменялась и по-прежнему включает в себя четыре оригинальных препарата – циклоферон, реамберин, цитофлавин и ремаксол. По словам топ-менеджера, этот год «Полисан» посвятил модернизации действующих мощностей, чтобы подготовиться к выпуску препаратов по лицензии Bayer и Pfizer, договоренности с которыми достиг ранее.

«Вертекс», напротив, расширил ассортимент на 10% – до 220 наименований. Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор фармацевтической компании Георгий Побелянский, среди новинок – комбинированный препарат собственной разработки для применения в гинекологии и дерматовенерологии, также ряд дженериков и бренд-дженериков для лечения инфекционных и неврологических и др. болезней. Также появились новые продукты в косметических сериях. В результате рост объема производства в упаковках составил около 18%. Увеличение в деньгах компания не раскрывает до официального подведения итогов.

Несмотря на серьезный рывок, доля петербургских производителей на российским фармацевтическом рынке пока невелика. По оценке RNC Pharma, всего российские потребители и государство потратили на покупку лекарств в 2016 году 1,15 трлн рублей. Таким образом, на заводы Северной столицы пришлось около 2% этого объема.

Относительно прогнозов на 2017 год мнения участников рынка разделились. К примеру, «Биокад», пользуясь правом «третий лишний», рассчитывает заработать еще на 40% больше, чем в 2016 году. Помочь компании смогут две новинки, зарегистрированные в 2016 году, – воспроизведенный препарат глатирамера ацетата для лечения рассеянного склероза, а также оригинальная разработка для лечения осложнения при химиотерапии – пегилированный филграстим.

Но положительный эффект девальвации на коммерческом рынке может себя исчерпать — по мере укрепления рубля импортные лекарства начнут возвращать себе места на полках, считают эксперты.

«Полисан» прогнозирует замедление роста примерно в два раза – до 7-12% в деньгах и упаковках. В числе возможных рисков Дмитрий Борисов называет «новые законодательные требования к производству и обороту лекарственных средств». Ранее участники рынка высказывали опасения по поводу необходимости маркировать лекарства специальными метками — эксперимент должен стартовать в ближайшие месяцы, в том числе в Петербурге.

Источником роста в 2017 году для петербургского фармрынка также может стать запуск новых производств. Четыре проекта, начало которых анонсировалось в 2016 году, были перенесены на более поздние сроки. К примеру, «Герофарм» успел построить первую очередь производства инсулиновых препаратов для инъекций, но запустит производство уже в 2017 году. Такая же ситуация у «Фармасинтез-Норд» с первой очередью завода по выпуску противоопухолевых препаратов и у «Цитомеда» со второй очередью производства субстанций на основе животного сырья и синтеза пептидов. «Гем-Стандарт», который собирается производить препараты из плазмы крови человека на основе нанотехнологий, весной только выйдет на строительную площадку.

В качестве одной из причин затягивания сроков сдачи участники рынка называют неготовность инфраструктуры промзоны «Новоорловская». «Трудно строить в чистом поле, вторую очередь будем запускать поближе к городу», – рассказал генеральный директор «Фармасинтеза» Александр Кейко.

Кроме того, девальвация рубля существенно увеличила стоимость проектов за счет импортного оборудования, что может затормозить развитие петербургского фармкластера.

К примеру, третья очередь предприятия «Полисан» выросла в цене в 1,5 раза – с 3 до 4,5 млрд рублей. В результате сдана она будет к 2019 году, а не к 2018-му, как планировалось раньше. Для того чтобы выйти на запланированные мощности, пришлось использовать более дорогое оборудование, пояснил Дмитрий Борисов.

«Вертекс», который собирался приступить в 2017 году к возведению второй очереди, и вовсе отложил свой проект в долгий ящик. Как пояснил Георгий Побелянский, если до девальвации стоимость инновационно-производственного комплекса оценивалась в 3,6 млрд рублей, то сейчас она бы повысилась в 1,5-2 раза.

В такой ситуации развивать имеющиеся мощности более эффективно, чем строить и оснащать еще одно здание площадью несколько тысяч квадратных метров, пояснил топ-менеджер.

Петербургский кластер фармацевтики и медицинских технологий насчитывает более 100 предприятий, из которых примерно 20 специализируются на производстве лекарств. Крупнейшими являются Biocad, «Полисан», «Вертекс» и «Солофарм».

В Особой экономической зоне зарегистрировано 16 фармрезидентов, однако коммерческий выпуск медицинских препаратов на данный момент ведут только два завода – Biocad и «Вертекс», остальные компании занимаются научными разработками, либо только ведут проектирование и строительство. Резиденты ОЭЗ на пять лет освобождены от налога на имущество, землю и транспорт. Кроме того, эти компании платят пониженную ставку налога на прибыль и страховые взносы. В 2016 году фармацевтические резиденты ОЭЗ принесли бюджету Северной столицы 1,9 млрд рублей, всего с начала работы зоны – 6,42 млрд рублей.

«Полисан» и Biocad также имеют статус стратегического инвестора. Это дает им право получить землю без конкурса, платить за нее по сниженной ставке, а затем и вовсе выкупить участок за четверть от его кадастровой стоимости.

Любопытно, что в опросе "Фонтанки" читатели разделились примерно на три части. Примерно треть продолжает покупать импортные дорогие лекарства, треть перешла на более дешевые российские, остальные стараются вообще обойтись без медицинской помощи.

Ваше мнение Экономите ли вы на лекарствах? Нет. Продолжаю покупать импортные препараты, хотя они подорожали Да. Выбираю российские лекарства, если они дешевле Я вообще стараюсь не болеть. Профилактика и здоровый образ жизни – дешевле, чем лечение

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»