В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев

Факт массового отравления постояльцев петербургского отеля «Прибалтийская Park Inn» подтвердили в гостинице, отказавшись раскрывать подробности.

«Фонтанке» удалось связаться с официальным представителем отеля Еленой Сапожниковой.

«Руководству отеля известно о ситуации с гостями, которые заявили о плохом самочувствии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – заявила Сапожникова.

По ее словам, руководство гостиницы «предпринимает все необходимые меры», в том числе проводит расследование этого ЧП. Какие-либо подробности собеседница «Фонтанки» раскрывать отказалась.

Напомним, сегодня, 1 февраля, с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» из гостиницы «Прибалтийская Парк Инн» на улице Кораблестроителей были госпитализированы три человека. Еще 21 пострадавший обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе сообщили о плохом самочувствии. Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.