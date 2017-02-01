В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев
«Фонтанке» удалось связаться с официальным представителем отеля Еленой Сапожниковой.
«Руководству отеля известно о ситуации с гостями, которые заявили о плохом самочувствии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – заявила Сапожникова.
По ее словам, руководство гостиницы «предпринимает все необходимые меры», в том числе проводит расследование этого ЧП. Какие-либо подробности собеседница «Фонтанки» раскрывать отказалась.
Напомним, сегодня, 1 февраля, с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» из гостиницы «Прибалтийская Парк Инн» на улице Кораблестроителей были госпитализированы три человека. Еще 21 пострадавший обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе сообщили о плохом самочувствии. Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.
© Фонтанка.Ру