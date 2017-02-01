Капитан «Челси» назвал ушедшего в «Зенит» Ивановича легендой

Капитан футбольного клуба «Челси» Джон Терри попрощался со своим бывшим напарником ко команде Браниславом Ивановичем, который перешел в «Зенит» сегодня, 1 февраля. Свое послание Терри оставил в инстаграме.

«Невероятный защитник, который играл в команде на протяжении многих лет. Сильный характером и важный человек в раздевалке. Выиграл всё в «Челси». Удачи, легенда», — написал Терри.

Напомним, в составе «Челси» Иванович провел 9 лет. За это время он стал двукратным чемпионом английской премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. В общей сложности Иванович сыграл за «Челси» в 377 матчах и забил в них 34 мяча.

Absolutely gutted to see Brana leave @chelseafc An unbelievable defender for us over the years and a great and BIG character and presence in the dressing room. Good Luck mate Won everything at Chelsea and a proper LEGEND 👊🏻 🇷🇸 Фото опубликовано John Terry (@johnterry.26) Фев 1 2017 в 4:04 PST

Бранислав Иванович подписал контракт с ФК "Зенит" на 2,5 года с возможностью продления.