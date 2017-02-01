Защитник «Зенита» Иванович: Очень доволен, что перешел в такой большой клуб

Новичок «Зенит» Бранислав Иванович прокомментировал подписание контракта с петербургским клубом сегодня, 1 февраля.

«Очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов. Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно. Самое главное для меня — выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру», – цитирует Ивановича пресс-служба «Зенита».

Напомним, соглашение рассчитано на 2,5 сезона с правом продления еще на один. По неофициальной информации, годовой оклад 32-летнего Ивановича составляет 3,2 миллиона евро.