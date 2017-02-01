За январь в Петербурге сдали полмиллиона квадратных метров жилья

Почти 530 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Петербурге за январь 2017 года. Это на 25% меньше итогов января 2016 года.

Как 1 февраля сообщает городской комитет по строительству, за месяц застройщики сдали 21 дом на 11,5 тысячи квартир. Больше всего жилья — 5 домов – появилось в Московском районе. Еще по 4 дома сдали в Калининском и Невском районах.

Кроме того, строители ввели в эксплуатацию производственный комплекс инъекционных лекарственных средств в Пушкине и инженерно-лабораторный корпус для создания морской техники в Кировском районе.

В первом месяце года Петербург традиционно демонстрирует высокие объемы ввода. Зачастую в статистке отображаются здания, введенные накануне Нового года. В январе 2016-го было сдано 28 домов площадью 705 тыс. кв. м.