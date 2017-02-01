ВВП РФ в 2016 году сократился на 0,2%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2016 году, согласно первой оценке Росстата, сократился на 0,2%.

Объем ВВП за 2016 год в текущих ценах составил 85,88 трлн рублей.

В частности, ВВП вырос в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве — на 3,5%, добыче полезных ископаемых — на 0,2%, обрабатывающих производствах — на 1,4%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,4%, транспорте и связи — на 0,4%, финансовой деятельности — на 2,3%, по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг — на 0,9%, в образовании — на 0,1%, рост экономике в прочих услугах составил 0,6%.

ВВП в 2016 году сократился в рыболовстве и рыбоводстве — на 2,1%, строительстве — на 4,3%, оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — на 3,6%, гостиничном и ресторанном бизнесе — на 3,5%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг — на 2% и деятельности домашних хозяйств — на 2%.

ВВП в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности, а также в социальном страховании не изменился.