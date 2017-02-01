Иванович и все-все-все

В первый день февраля «Зенит» объявил о контракте с сербским защитником «Челси» Браниславом Ивановичем. Победитель Лиги чемпионов-2013 стал шестым новичком «Зенита» этой зимой. Федор Погорелов подводит итоги кампании.

Уже второй трансферный период петербургский клуб проводит максимально активно, как с точки зрения продажи футболистов, так и с точки зрения покупок. Это дважды объяснимо. Во-первых, механизм финансового фэйр-плей УЕФА подталкивает европейские клубы к активности на трансферном рынке: чем больше ты продаешь, тем больше ты покупаешь, и наоборот. Во-вторых, исторический момент для обновления состава был упущен год назад, и во многом «Зенит» сейчас наверстывает упущенное время.

Команды живут циклами, и начиная с лета 2016 года в Петербурге пишется новая глава, уж простите за пошлость. Этот процесс неизбежно сопровождается покупками и продажами. При этом в Петербурге есть отягчающее обстоятельство: из-за специфики предыдущих лет «Зенит», пожалуй, самый лимитозависимый клуб России. Уже третье трансферное окно в Петербург переезжают преимущественно обладатели краснокожих паспортин. Мы уже писали, что «Зенит» перестраивается и привыкает к новой экономической реальности. Первое трансферное окно 2017 года уже подтвердило эти две тенденции: «Зенит» покинул Аксель Витсель и пришло аж 6 футболистов, из них половина — россияне.

С прошлой же зимы в «Зенит» зашло 6 россиян (зимой 2016-го Жирков и Кокорин, летом – Новосельцев) и вышло 3 иностранца с самыми тяжелыми зарплатами: Халк, Витсель и Гарай.

Как мы помним, широкие — преимущественно московские — массы общественности очень переживали из-за суммы в 100 млн евро по курсу 40, которые «Зенит» потратил на Халка с Витселем в 2012 году. Поэтому нам хотелось отдельно отметить, что петербургский клуб умудрился продать обоих с прибылью в 2,14 млрд рублей, или чуть больше 32 млн евро: Халк уехал в Китай за 56 млн евро (4,017 млрд рублей по курсу на тот момент), Витсель – за 21 млн евро (2,14 млрд рублей по курсу на момент продажи). К слову, за то время, что оба провели в «Зените», Витсель с Халком помогли заработать в Лиге чемпионов 90 миллионов евро.

Команда меняется, и пока «Зенит» проводит бесконечные контрольные матчи, по которым ничего не понятно (но мы стараемся), мы решили познакомить вас с новичками команды.

Совсем скоро играть с «Андерлехтом», и «Фонтанка» подготовила для вас подробные представления всех новеньких. Надо же хотя бы новые игровые номера выучить. В частности, мы подобрали самые интересные цитаты из предыдущих интервью новых игроков "Зенита", потому что мы считаем, что зачастую прямая речь говорит о герое куда больше авторского текста.

Ибрагим Цаллагов, №30

Воспитанник осетинского футбола, играл в одной молодежной сборной с Шатовым и Кокориным. Свой первый матч в премьер-лиге провел в марте 2010 года против «Зенита» за "Крылья Советов". Выполнил цеховой долг каждого профессионального футболиста и забил гол команде, которая его воспитала: впервые Цаллагов поразил ворота родной «Алании» в тот год, когда «Алания» вылетела из премьер-лиги, обанкротилась и перестала существовать. Очень переживал из-за этого. В «Крыльях» с 2010 года, за это время вылетал в ФНЛ и возвращался, став за 6 лет, по сути, символом команды, в которой за эти годы все менялось много раз.

Семья

«Моя главная поддержка – это семья, а главный помощник – отец. Он же и главный критик, всегда говорит в глаза все как есть, без эмоций. Получается, ничего нового от тренеров о своих ошибках не узнаю, отец говорит все раньше. Как-то очень плохо сыграли с «Краснодаром», прихожу домой, а отец говорит: «Ну вы и мешки». А иногда молчит, но все понятно по взгляду. Болельщиков «Зенита» называют «мешками»? Ха, получается, слова отца оказались пророческими. Вообще папа практически никогда меня не хвалит. Если скажет «нормально», то это «хорошо». Он для меня непререкаемый авторитет. Могу сказать ему то, что думаю, но мы никогда не ругаемся. Конфликт был только один раз, в детстве. Я не хотел идти в детский сад, капризничал. Больше такого не повторялось.

Бабушка – заслуженный экономист Северной Осетии. Бабуля – глава семьи, ей за 70, все к ней прислушиваются. Она нянчится с внуками, правнуками. Я не особо набожный, но, когда впервые поехал на селекционный сбор с дублем «Крыльев Советов», она написала для меня в блокноте молитву. С тех пор каждый день утром и вечером молюсь. Это не «Отче наш», а осетинская молитва. Осетины по большей части христиане, но у нас есть и свои ритуалы. Например, три пирога. Во время праздников или какого-то хорошего повода на столе всегда три пирога и три говяжьих (или бараньих) ребра. Но не как пища, а как священный атрибут. Старший за столом стоя возносит над пирогами молитву Всевышнему. Многие осетинские традиции переплетаются с христианскими и мусульманскими. В Осетии много разных культур, и все живут в мире».

Борьба

«В республиканской команде «Металлург» я играл с Азаматом Коциевым. Его брат Знаур профессионально занимается борьбой, побеждает на юниорских чемпионатах мира. Еще Руслан Засеев мой хороший приятель, есть знакомые дзюдоисты. ММА? Я не фанат, но очень жду, когда Нурмагомедова поставят против МакГрегора. Если Хабиб пройдет ему в ноги, шансов у Конора нет. Емельяненко – великий чемпион, не зря его называют Императором. Тут и добавить нечего. Недавно смотрел бокс, сильно болел за Мурата Гассиева, он победил. В тот вечер еще Тимур Айляров стал чемпионом Европы по К-1, тоже за него переживал. Марат Балаев – он из Питера, кстати, не так давно победил молодого соперника, хотя ему самому уже 40 лет. Пытаюсь следить за земляками, приятно видеть, как они побеждают».

Обычаи

«У нас есть праздник, называется Бынаты Хицауы Ахсав, или Ночь домового. Готовишь угощение, оставляешь на кухне для домового и ложишься спать. Бабуля по какой-то причине этого не сделала. Ночью на кухне все повалилось, сковородки, кастрюли, даже плитка отлетела. Домовой начал буянить. Потом бабушка его задобрила, как полагается, и все успокоилось».

Фанаты

В 2014 году Цаллагов вышел к разгневанным болельщикам после проигрыша «Рубину» дома 0:4 (в том сезоне «Крылья» в итоге вылетели в ФНЛ) и выступил с эмоциональным монологом, срывая тонкий, не поставленный для крика голос: «Просто не получается. Никто не хочет проигрывать. Мне тоже неудобно. Я телефон лишний раз не поднимаю. Вы думаете, нам легко проигрывать? Ребята, я извиняюсь, но я больше ничего не могу сделать, и прошу вас понять». Болельщики ценят искренность, речь футболиста была прервана овацией. Очень трогательное видео, обязательно посмотрите.

За Цаллагова в «Зените» говорят паспорт и универсализм: Ибрагим — игрок опорной зоны и одновременно может сыграть на любом из флангов защиты. Интересно, сколько раз за весну петербургские спортивные журналисты спросят, назовет ли Цаллагов сына Златаном. Ибрагим — счастливый отец двух дочек.

Сергей Зуйков, №27

23-летний защитник перешел в «Зенит» из астраханского «Волгаря», клуба, который спонсирует «Газпром добыча Астрахань». С Зуйковым представители «Зенита» связались еще в первой половине сезона, о переходе было объявлено в конце декабря. Изначально казалось, что Зуйков — это усиление для «Зенита-2», но крайний защитник отправился на первый сбор с основой в ОАЭ, сыграл в товарищеских матчах, забил 2 мяча и сейчас тренируется в Испании. Сергей — воспитанник академии московского «Локомотива», выступал за молодежные сборные Игоря Симутенкова (сейчас тренирует молодежную команду «Зенита») и Дмитрия Аленичева (сейчас ничего не тренирует). В 2013 году перешел в «Волгарь», за 3 года провел 75 матчей, забил 6 мячей, все с пенальти (бьет в одной манере, четко в угол, под штангу).

Сюжет на астраханском телевидении о переходе Зуйкова в «Зенит» называется «Праздник со слезами на глазах» и начинается со слов: «Он должен был лететь в Сочи, но судьба круто изменила маршрут, и он взял билеты в Дубаи». В этом сюжете руководитель «Волгаря» Юрий Махошвили — и по совместительству министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области – говорит, что отпустили основного защитника, потому что позвал сам «Зенит», цена устроила, а если Зуйков закрепится в основном составе, то «Волгарь» «получит дополнительные деньги по этому контракту».

Надо сказать, что Зуйков не успел еще дать большого количества интервью, единственное внятное, которое мы отыскали, скажем так, сухо-информативно. О своем пути Зуйков вспоминает в видеоролике, опубликованном на клубном канале «Волгаря» в YouTube: «В 5 лет родители увидели объявление о наборе в Академию «Локомотива». Изначально не взяли в команду, не смог сдать тесты. Вернулся через год, поднабрав физических кондиций. От лет в Академии осталось много приятных воспоминаний. Ездили за границу. Хороший опыт был. Особенно по детям. Дошел до выпуска из Академии, дальше была молодежная команда. Стали чемпионами — это было впервые. 1993 год был достаточно перспективный, 7 человек играли в молодежке. У меня получился плавный переход из молодежного футбола. 4 года я в «Волгаре». Спасибо Юрию Фарзуновичу Газзаеву: я попал к специалисту высокого уровня, который меня многому научил. Астрахань для меня второй дом».

Со сборной ФНЛ в декабре 2015 года под руководством Владислава Радимова Зуйков принимал участие в странном товарищеском матче против сборной серии Б. Начал ту игру в запасе, в перерыве при счете 0:2 вышел на поле.

Йоан Молло, №24

Петербургские любители футбола, конечно же, помнят голевой хет-трик на тот момент малоизвестного француза в августе 2015 года в матче «Зенит» – «Крылья». Не пьет алкоголь. Временами ведет себя не как профессиональный футболист: заплатил агроному стадиона «Металлург» из своего кармана за хорошо подготовленное поле, подарил клубной садовнице украшение из драгоценных камней. Играл за молодежную сборную Франции вместе с Антуаном Гризманном. Очень веселый: посмотрите обязательно stories Молло в "Инстаграме". К слову, медиапотенциал Молло — важный сюжет. Посмотрим, как его реализует самая творческая клубная медиаслужба российского футбола.

Максим Ляпин, селекционер «Крыльев», а в прошлом — спортивный журналист, рассказывает о переходе Молло в «Крылья» так: «На переход француза повлияло два фактора. Первый — Зураб Циклаури лично вылетел на переговоры с Йоаном во Францию, а игроки безумно ценят, когда чувствуют такую заинтересованность. Зураб сумел Молло замотивировать: «Проявишь себя в нашем клубе, пойдешь на повышение – и в спорте, и в деньгах». Второе — мы подключили к переговорам Веркаутерена. Тренер пообщался с Йоаном по телефону. Франк пообещал Молло, что будет строить игру вокруг него. Французу, для которого футбол на первом месте, было лестно услышать подобное. Кальяны, алкоголь — все это для Йоана вообще не интересно. Не представляю, его, например, с пивом или шампанским — он фанат спорта». В другом интервью Ляпин отмечает: «Йоан Молло – такой же заложник репутации, которую сотворили один-два тренера и подхватили СМИ. Нам подобная ситуация сыграла только на руку. Потому что, не будь всей этой шумихи вокруг Молло, он бы едва ли стал рассматривать вариант с Россией вообще».

Молло дает интервью на смеси языков. Вот тут можно посмотреть самарскую смесь с заголовком «Я жду май голь один год, брат».

Есть и петербургская смесь, которая начинается со слов «я счастлИв» и в которой, как мы помним, звучит слово «адапташен».

Кстати, нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг, который вместе с Молло выступал за «Сент-Этьен», в "Инстаграмме" поздравил француза с переходом в «Зенит»: «Поздравляю моего друга Йоана Молло. Он трудолюбивый игрок и настоящий боец». Такое напутствие от одного из самых быстрых футболистов Европы, который в январе чуть не перешел в «Реал», дорогого стоит.

Из преимуществ Молло, несомненно, можно отметить пройденную акклиматизацию, как в прямом, так и в переносном смысле: француз давно в России, его тут сложно удивить. К слову, в ноябре 2016 года после победы над «Томью» 3:0 (дубль француза) шутил с журналистом после игры: «Брат, сегодня очень-очень холодно, но нет проблем. Я готов. Во Франции на снегу я играл один раз. Выиграли 3:0, против «Монпелье», я забил. Думаю, снег приносит нам удачу».

В большом интервью 2015 года Молло высказался на тему, которую сложно избежать в так называемых «жизненных» разговорах: «В русских женщинах есть что-то большее, нежели во француженках. Я не могу объяснить что. Конечно, прежде всего я думаю о своей работе. Но в русских девушках много шарма. Это не может не нравиться». Такое признание понятно: в конце концов, все мы помним ролик 1995 года «Это моя страна», в котором Никита Михалков утверждал, что «в Самаре самые красивые девушки».

Эрнани, №33

Бразилец — самый юный трансфер, ему 22 года. Известен своими диагоналями и мифической пушкой. Уже забил гол «Волеренге» дальним ударом. Третий бразилец в команде. На русском дал одно интервью, из которого мы узнали, что первые контакты с «Атлетико Паранэнсе» «Зенит» установил полгода назад, еще летом. Переговоры велись и с «Фиорентиной», и с «Монако». Мама – домработница, папа работал на стройках. Играл против Жулиано во время возвращения последнего домой (после трех лет на Украине Жулиано два года провел в «Гремио»), забил в том матче гол. В Петербург приехал с родителями, холост.

Эрнани — это второй после Жулиано заход на южноамериканский рынок. До того опыт прямой работы «Зенита» на континенте капибар и гуанако был скромный и печальный: чилиец Николас Пеньяилильо в основу даже не пытался пробиться, зато плакал в раздевалке после каждого матча молодежки. Естественно, хочется верить, что это работа Луческу, про которого уже из каждого российского утюга прозвучал тезис: «умеет находить дешевых футболистов в Южной Америке, чтобы потом перепродать в Европу". Обычно в этот момент звучат фамилии Фернандиньо, Дугласа Косты, Виллиана или новичка «Спартака» Луиса Адриано.

О процессе адаптации соотечественника в «Зените» познавательно рассказывает Жулиано: «Я помогаю Эрнани в «Зените». Прикалываюсь с ним, придумываю для него прозвища. Называю его комаром, потому что он тощий. Говорю, чтобы он, как молодой, приготовил мне кофе. Эрнани нормально относится к шуткам. Я создаю для него комфортную атмосферу, к которой он привык в Бразилии. Хотя мы можем быть серьёзными, когда нужно. А вообще я для Эрнани не только друг, но и переводчик. Он по-русски пока не понимает, по-английски – тоже. Он спрашивал меня о том, что за команда и как она играет, как проходят тренировки и что происходит в раздевалке, а также что-то про партнёров по команде. Я ему рассказал про коридор избиения, который проходят все новички. Я-то через это уже прошёл».

Андрей Лунев, №16

Второй после Ивана Новосельцева воспитанник «Торпедо» в команде. В премьер-лиге сыграл за «Уфу» всего 10 матчей, но считается, что Лунев — выбор Луческу и решение вратарской проблемы в «Зените» на годы вперед.

В декабре Лунев рассказал, что и у футболистов могут быть проблемы с коллекторами: «Мне в «Сатурне» полгода не платили зарплату, приходилось брать кредиты. Общий долг перед банками был около миллиона рублей. Сначала присылали смски, потом звонил робот – с семи утра начинались звонки. Потом звонили уже живые люди, говорили: «Мы на тебя в суд подадим». Я говорю: «Подавайте. У меня нет денег, отдать нечем. Жду зарплаты, которую не платят». Они настаивают: «А вы займите!» А у кого мне занять? Не думал ли пойти поработать куда-то на сторону, раз такая ситуация? Нам каждую неделю обещали, что все будет в понедельник, но это тянулось бесконечно. До сих пор ничего не отдали. Первое время в «Уфе» как раз отдавал кредиты. На жизнь нам с девушкой оставалось десять тысяч рублей в месяц, остальное отдавали в банки. Спасали только премиальные, потому что третьему вратарю за победы тоже что-то полагалось. Чтобы хоть куда-то выйти, в кино сходить. Мы не голодали, родители помогали, но жилось тогда тяжело. Через год поженились, а кредиты, кстати, до сих пор не все закрыл. До Нового года надеюсь все закрыть».

Уже в январе Лунев рассказывал о веселой атмосфере в своей бывшей команде: «Атмосфера такая, что шутка про «ноу мани» и Игоря Безденежных была далеко не самой острой. К слову, Безденежных отнюдь не «ноу мани» – он меня лично не раз в этом смысле выручал. А что касается Фримпонга, то он, конечно, уникальный игрок и человек. Наверное, действительно, самым эпатажным был. Порой слезы текли от смеха. Рассказывать об этом довольно трудно – надо видеть, как он это делает. Если бы Фримпонг с Дзюбой одной команде как-нибудь оказался – это было бы нечто. На новом стадионе в Уфе раздевалка устроена так, что, помимо общей комнаты, есть одна небольшая – на три-четыре места. Мы только переехали на «Нефтяник», и как-то вышло так, что все места в большой комнате раздевалки оказались заняты. Только в этой комнатке свободные остались. Фримпонг и Игбун заходят, садятся, а потом начинают скандалить. Мол, мы здесь ютимся только потому, что темнокожие? Тогда мы их и вовсе там заперли. То, как они пытались вырваться, опять же вызвало бурю смеха, в том числе у них самих».

Бранислав Иванович, №??? (всю карьеру в «Челси» серб провел под номером 2, в «Локомотиве» – под 6; номера 6, 2 и 22 в «Зените» заняты).

Видимо, в лице Ивановича «Зенит» получил того самого дядьку, которого так не хватало в обороне с отъездом в «Валенсию» Гарая. Наконец-то, можно пошутить бородатую шутку про югославский партизанский отряд. С приездом Ивановича — он в сборе. Болельщики весь вторник острили на тему пары центральных защитников Йованович-Иванович, но в итоге молодой серб отправился в аренду в «Бордо».

Первый клуб Ивановича – «Ремонт» из города Чачак, играл за белградский ОФК, откуда перешел в московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России 2007 года (71 игра и 7 голов). Переход в «Челси» в 2008 году за 13 миллионов — рекордная сделка для «Локомотива». За эти годы в Лондоне выиграл 9 трофеев. Забил победный гол «Бенфике» в финале Лиги Европы 2012-2013. 376 матчей и 34 гола. Второй в истории «Зенита» победитель Лиги Чемпионов (2011-2012, финал против «Баварии»; кстати, Анатолий Тимощук в том финале играл, а Иванович нет). В московские годы завсегдатай ресторана «Ботик Петра» – места встречи балканской диаспоры в Москве. Был укушен Суаресом в матче «Ливерпуль»-«Челси» в 2013 году. В полицию подавать не стал: Суарес позвонил в тот же вечер и извинился.

С «Зенитом» косвенно пересекался много раз: играл с Юрием Жирковым в «Челси» под руководством Андре Виллаш-Боаша, у Дика Адвоката — в сборной Сербии. На «Фонтанке» уже вышло первое интервью Ивановича в «Зените», но и за предыдущие годы Бранислав наговорил 40 бочек арестантов.

Социальные сети.

«Ни в Facebook, ни в Twitter, ни в Instagram меня нет. А вот «Одноклассники» обожать я! Шучу-шучу. Социальные сети не для меня».

Позиция на поле.

«Мне всё равно, на какой позиции играть. Люблю обе. Справа чувствую себя очень хорошо. Но если тренер ставит в центр, я должен приготовить себя и играть в центре. Всё просто!».

Воспоминания об игре в России.

«Конечно, я всегда болел и буду болеть за "Локомотив". Жаль, в прошедшем сезоне им не удалось стать чемпионами. Я, кстати, смотрел их игру с ЦСКА, в которой все и решалось. Был очень расстроен. Там же Тошич забил победный гол, я ему сразу после матча написал: "Что ты натворил?" Потом и в сборной говорили на эту тему, но все в шутку».

О Кокорине.

«Мы когда играли в прошлом году против вашей сборной, мне запомнился молодой нападающий, правда, он тогда нам не забил. Кокорин? Да, Талантливый игрок, но ему еще надо во многих вещах прибавить, хотя данные у него для этого есть».

О Жиркове и Боаше.

«Для меня Юрий – один из лучших футболистов, действующих на левом фланге. Он может играть и в обороне, и в полузащите, и активно подключаться к атакам. Виллаш-Боаш внес много изменений в тренировочный процесс. Это и естественно. Каждый тренер приносит с собой что-то новое. Это классный специалист. Такое мнение сложилось у меня уже по первым занятиям. Атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Надеюсь, это отразится и на результатах».