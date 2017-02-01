Еще
16:59 01.02.2017
Новость часа
15:52
Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
Пришлите свою новость!
16:54
Центр управления парковками ответил на критику Полтавченко по поводу стоянки в Купчино
16:50
Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе
16:41
Apple планирует подать судебный иск из-за иммиграционного указа Трампа
16:33
Капитан «Челси» назвал ушедшего в «Зенит» Ивановича легендой
16:29
В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев
16:21
Выборгская таможня не может ответить, зачем фотографирует машины
16:18
Защитник «Зенита» Иванович: Очень доволен, что перешел в такой большой клуб
16:08
За январь в Петербурге сдали полмиллиона квадратных метров жилья
16:07
ВВП РФ в 2016 году сократился на 0,2%
15:58
Российская правозащитница попросила политического убежища в Финляндии
15:54
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
15:52
Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
15:47
"Квадрат.ру": Петербург недосчитался более 1 млрд от приватизации
15:37
Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление
15:36
«Зенит» подтвердил переход защитника Бранислава Ивановича
15:31
На ЛАЭС остановили третий энергоблок
15:17
Спикер ЗакСа Петербурга поменял представителя в Смольном
15:15
Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста
14:49
«Фонтанка» вошла в топ самых цитируемых ресурсов Рунета
14:46
Минздрав Финляндии требует от беженцев платить за медуслуги
14:42
Депутаты ЗакСа обиделись на замруководителя аппарата губернатора, не позвавшего их в Смольный
14:38
У петербургской бегуньи Антюх отобрали звание призера Олимпиады-2012
14:35
Пиотровский: Сакральность соборов Петербурга выше религиозной
14:30
Вероятному подельнику Оганесяна отменили продление срока содержания под стражей
14:18
Определилась первая участница четвертьфинала St. Petersburg Ladies Trophy
14:17
Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок
14:11
Три хоккеиста СКА сыграют за сборную России на Шведском этапе Евротура
14:10
В Петербурге на весь февраль открылся бесплатный "Этнопарк"
14:06
Обменять права в Петербурге теперь можно в МФЦ, но только в одном
14:02
Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов
13:57
КС решил дело о дивидендах "внучки" "Газпрома"
13:53
Кэмерон назвал время начала съемок продолжения "Аватара"
13:52
Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия
13:48
Младший брат Погребняка перешел в «Зенит-2»
13:41
Иран испытал новую баллистическую ракету
13:29
"Квадрат.ру": Продажи апартаментов в Петербурге выросли на 65%
13:24
«Главстрой-СПб» возглавил Александр Лелин
13:19
Спикер ЗакСа: Если бы активисты встали на колени перед Исаакиевским и стали молиться, все бы пошло по-другому
13:12
В Невской Дубровке найдено братское захоронение
13:08
Макаров: Узнал от журналистов, что моя дочь занимается бизнесом
12:59
Депутаты-эсеры поддержали единороссов в требовании расследования акции в Исаакиевском
12:40
«ДП»: В Колпино остановился завод автокомпонентов «Интеркос IV»
12:37
Дай гектар! Как получить кусок дальневосточной земли
12:36
В Восточной Финляндии обнаружили редкий алмаз
12:32
ЗакС утвердил Анну Митянину вице-губернатором Санкт-Петербурга
12:19
Донецк после обстрела остался без воды
12:08
Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций
12:02
Минтруд: Реальные доходы россиян вырастут
11:54
ВЦИОМ: Россияне ищут культуру в кинотеатрах
11:49
В Никольском погиб мужчина, выпав с пятого этажа
11:39
Петербургская пенсионерка заплатила валютой за БАДы
11:35
Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленобласти суд признал мошенником
11:24
Банк России принял решение по дизайну банкнот в 200 и 2000 рублей
11:20
В Петербурге встречи граждан с депутатами хотят приравнять к митингам
11:18
На Васильевском острове столкнулись пять машин
11:14
Петербуржца, устроившего резню в торговом центре, отправили в психбольницу
11:08
Трехлетнего ребенка в Никольском придавило зеркальной дверью
11:05
Центр «Лёгкие люди» приглашает пенсионеров освоить профессию актёра
10:57
В гибели людей при пожаре на скалодроме на Литовской обвинили двух сварщиков
10:56
Макаров: Устроившие акцию в Исаакии активисты оскорбили чувства миллионов верующих
10:42
В Макеевке обстреляли больницу: идет эвакуация пациентов
10:36
Боец Росгвардии пострадал от рук петербурженки в суши-ресторане
10:30
Петербургский бизнесмен заплатил более 13 миллионов, чтобы выехать за рубеж
10:25
В Петербурге пройдёт третья всероссийская выставка добрых иллюстраций
10:15
Полиция Пулково привлекла шуструю пенсионерку и логиста
10:09
«Квадрат»: Выселять должников из единственного жилья нужно по-европейски
10:03
Икону покровителя неверующих похитили в Красном Селе
10:01
"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле
09:55
Финляндия готовит поправки в закон для защиты от "зелёных человечков"
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
01.02.2017 15:54

Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi

 

Минкомсвязь разрабатывает правила и требования к оборудованию для использования технологии Wi-Fi Calling. Ведомство разместило на портале проектов нормативных и правовых актов уведомление о подготовке соответствующего документа.

Как отмечают разработчики документа, при развертывании сетей сохраняются места, где прохождение сигнала затруднено: подвалы, верхние этажи зданий, метро и т. д.

«Указанная проблема может быть решена путем использования на сетях подвижной радиосвязи технологии Wi-Fi Calling, которая позволит операторам связи при условии стабильного подключения пользователя к WiFi-сети обеспечить предоставление услуг связи», — говорится в уведомлении.

Использование мобильными операторами этой технологии потребует разработки дополнительных правил применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц и оборудования коммутации стандарта LTE.

Технология Wi-Fi Calling позволяет абонентам сотовой связи совершать звонки и отправлять SMS со смартфона, подключенного к Wi-Fi-сети. Технология может быть реализована через специальное приложение или благодаря встроенному в устройство чипсету. Wi-Fi Calling позволяет операторам расширить зону покрытия сети и более экономно расходовать частотный ресурс. Российские операторы мобильной связи уже начали предоставлять услуги звонков через Wi-Fi, но ее распространение сдерживается малым количеством устройств, которые поддерживают эту технологию. Звонки через Wi-Fi-сеть сейчас поддерживают лишь несколько топовых и дорогих моделей смартфонов.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
01.02.2017 10:41

Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе

Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00

Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц

Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
www.key.ru
27.01.2017 12:20

КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК

Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi
Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на планете
«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
Производитель назвал причину взрывов смартфонов Galaxy Note 7
Facebook выплатил российскому хакеру $40 тыс. за найденную уязвимость
Российская оборонка разработала новый комплекс активной защиты для танков
Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram
Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс
Патрушев рассказал об участившихся атаках на российские информсистемы
В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей
"Всем надо брать пример с Путина, а Трампу пора делать генетический паспорт"
2017 год: сквозь очки виртуальной реальности
Касперская рассказала, чего хочет Большой брат
Минный тральщик напоролся на санкции
Петербург уходит в виртуальность
«Мы – биохакеры, и мы взломаем себя»
В булочную с Apple Pay
ГОСТ на Терминатора
Жизнь без «ящика»
Близко ли зима
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Прибалтийской» подтвердили массовое отравление постояльцев

Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок

Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций

"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле

Группу, продающую нелегальные лекарства через Интернет, задержали в Петербурге

На Энтузиастов огонь «объел» сразу три машины

Новости компаний
Tele2
01.02.2017 10:41
Tele2 рассказала о переносе остатков услуг в новой рекламе
Tele2, на днях заявившая о новой стратегии развития, выпустила рекламные ролики в поддержку коммуникационной платформы «Другие правила».
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
30.01.2017 15:00
Тele2 начала переносить остатки пакетных тарифов на следующий месяц
Оператор начал переносить неиспользованные SMS, минуты разговоров и гигабайты интернет-трафика на следующий месяц.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
«МегаФон.ТВ»
30.12.2016 11:55
Премьера сериала СТС «Вы все меня бесите» состоится в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ»
Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» покажет новый сериал от СТС «Вы все меня бесите» за 7 дней до эфира на телеканале. Сериал могут посмотреть все абоненты «МегаФона», а для новых пользователей сервиса действует акция: 14 дней бесплатного просмотра.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Tele2
28.12.2016 13:12
Tele2 добавила 4G в Midi
Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE и запускает акцию «Выгодный комплект». Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами Tele2 на выгодных условиях.
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Tele2: Skylink
19.12.2016 10:29
Оборудование для скоростного интернета в Ленобласти становится доступнее
С 19 декабря 2016 года по 31 января 2017 года оборудование для пользования скоростным мобильным интернетом Skylink стандарта LTE-450 можно приобрести со скидкой более 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.