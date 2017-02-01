Минкомсвязь разработает требования к оборудованию для звонков через Wi-Fi

Минкомсвязь разрабатывает правила и требования к оборудованию для использования технологии Wi-Fi Calling. Ведомство разместило на портале проектов нормативных и правовых актов уведомление о подготовке соответствующего документа.

Как отмечают разработчики документа, при развертывании сетей сохраняются места, где прохождение сигнала затруднено: подвалы, верхние этажи зданий, метро и т. д.

«Указанная проблема может быть решена путем использования на сетях подвижной радиосвязи технологии Wi-Fi Calling, которая позволит операторам связи при условии стабильного подключения пользователя к WiFi-сети обеспечить предоставление услуг связи», — говорится в уведомлении.

Использование мобильными операторами этой технологии потребует разработки дополнительных правил применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц и оборудования коммутации стандарта LTE.

Технология Wi-Fi Calling позволяет абонентам сотовой связи совершать звонки и отправлять SMS со смартфона, подключенного к Wi-Fi-сети. Технология может быть реализована через специальное приложение или благодаря встроенному в устройство чипсету. Wi-Fi Calling позволяет операторам расширить зону покрытия сети и более экономно расходовать частотный ресурс. Российские операторы мобильной связи уже начали предоставлять услуги звонков через Wi-Fi, но ее распространение сдерживается малым количеством устройств, которые поддерживают эту технологию. Звонки через Wi-Fi-сеть сейчас поддерживают лишь несколько топовых и дорогих моделей смартфонов.