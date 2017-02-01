Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие

Несколько человек госпитализированы с пищевым отравлением из гостиницы "Прибалтийская Парк Инн" в Василеостровском районе Петербурга 1 февраля.

Как стало известно "Фонтанке", из отеля на улице Кораблестроителей с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы в больницы города три человека. Еще 21 обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе номеров указали на плохое самочувствие.

Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.

"Фонтанка" направила запрос представителям отеля.