Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
Несколько человек госпитализированы с пищевым отравлением из гостиницы "Прибалтийская Парк Инн" в Василеостровском районе Петербурга 1 февраля.
Как стало известно "Фонтанке", из отеля на улице Кораблестроителей с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы в больницы города три человека. Еще 21 обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе номеров указали на плохое самочувствие.
Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.
"Фонтанка" направила запрос представителям отеля.
Справка:
Напомним, ранее очевидцы сообщили о массовом недомогании постояльцев отеля после посещения общепита. На место отправились сотрудники Роспотребнадзора, которые ищут подтверждение этим сведениям. В свою очередь, в пресс-службе комитета по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что в ведомстве нет данных об отравлении в отеле, однако туристам могут помогать врачи частной скорой помощи, которая не предоставляет информацию в Смольный.