Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление

Роспотребнадзор проводит проверку информации о массовом пищевом отравлении, якобы случившемся в отеле «Прибалтийская Park Inn» в Петербурге 1 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, специалисты отправились в отель на улицу Кораблестроителей после сообщений очевидцев о том, что около сотни постояльцев почувствовали себя плохо, посетив гостиничный общепит. Пока официальных данных, подтверждающих эту информацию, у ведомства нет.

От представителей гостиницы на данный момент комментариев получить не удалось, «Фонтанка» направила в «Прибалтийскую Park Inn» запрос. По телефону в ресторане отеля на вопрос корреспондента, работает ли их заведение, ответили: «Не комментируем».

В пресс-службе комитета по здравоохранению отметили, что у них нет данных о массовой госпитализации из отеля, однако там может работать частная скорая, которая не предоставляет такой информации.