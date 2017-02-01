«Зенит» подтвердил переход защитника Бранислава Ивановича

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил подписание контракта с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем. Соглашение рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Девять последних лет Иванович выступал за «Челси». За это время он сыграл за лондонцев 377 матчей, забил в них 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

В составе сборной Сербии, в которой Иванович имеет статус капитана, он сыграл 92 матча и забил 12 голов.

Напомним, Иванович прибыл в Петербург для финальных переговоров с «Зенитом» накануне, 31 января. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» футболист заявил, что готов на 100 процентов.