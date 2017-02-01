Спикер ЗакСа Петербурга поменял представителя в Смольном

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поменял представителя ЗакСа в Смольном. Об этом он заявил на заседании городского парламента 1 февраля.

Он заявил, что отныне ЗакС в правительстве Санкт-Петербурга будет представлять не элдэпээровец Геннадий Озеров, а советник Макарова, в прошлом представитель губернатора Северной столицы в ЗакСе Михаил Бродский, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Поводом для кадрового решения, по словам, Макарова, стали просчеты в работе Геннадия Озерова. А именно то, что депутатов городского парламента не позвали на Координационный совет по местному самоуправлению, который состоялся накануне в Смольном. В чем, по мнению Макарова, в том числе виноват и Озеров.

"Это же надо башку иметь, чтобы не включить в совет по местному самоуправлению депутатов. Это что, как не вызов?" – такую эмоциональную реплику отпустил Макаров в зале заседаний городского парламента после после выступления главы комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти Игоря Князева и главы совета муниципальных образований Всеволода Беликова.

"Это дало мне повод принять кадровое решение", – добавил Макаров.

Собеседники "Фонтанки" в городском парламенте объяснили горячность Макарова. "Считается, что посредством совета по местному самоуправлению Смольный начинает готовиться к муниципальным и губернаторским выборам", – рассказали они. Поэтому реакция Макарова на то, что в этот "выборный штаб" не включили ни одного городского депутата, не могла быть иной.