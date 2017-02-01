Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста
Горсуд Петербурга снял с рассмотрения жалобу Марата Оганесяна на продление срока под стражей. Высшая инстанция направила участников процесса обратно в районный суд по просьбе обвиняемого.
Как сообщает пресс-служба городского суда, перед заседанием 1 февраля по апелляционной жалобе на продление ареста, на котором Марат Оганесян участвовал в режиме видеосвязи, тот заявил претензию. По словам обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника, во время рассмотрения ходатайства о продлении сроков ареста Смольнинский районный суд не стал рассматривать замечания Оганесяна на протокол заседания. Это является процессуальным нарушением.
С жалобой бывшего чиновника согласились не только его адвокаты, но и прокурор. Поэтому Горсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу и направил стороны обратно в Смольнинский, где должны рассмотреть замечания Марата Мелсовича. Только после этого жалобу обвиняемого можно будет снова исследовать в городском.
Справка:
Марат Оганесян был задержан и этапирован в Петербург в середине ноября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 50 млн рублей на поставке видеотабло на новый стадион «Зенита» на Крестовском острове. По версии следствия, вице-губернатор в статусе куратора стройки обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика и организовал перечисление в пользу фирмы аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки. С делом о хищении средств при поставке видеотабло объединено еще одно – против подрядчика стадиона Сливкина, которому вменены сотни похищенных миллионов. 13 января Смольнинский суд продлил Оганесяну срок содеражения под стражей до 9 мая 2017 года.