Горсуд снял с рассмотрения жалобу Оганесяна на продление ареста

Горсуд Петербурга снял с рассмотрения жалобу Марата Оганесяна на продление срока под стражей. Высшая инстанция направила участников процесса обратно в районный суд по просьбе обвиняемого.

Как сообщает пресс-служба городского суда, перед заседанием 1 февраля по апелляционной жалобе на продление ареста, на котором Марат Оганесян участвовал в режиме видеосвязи, тот заявил претензию. По словам обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника, во время рассмотрения ходатайства о продлении сроков ареста Смольнинский районный суд не стал рассматривать замечания Оганесяна на протокол заседания. Это является процессуальным нарушением.

С жалобой бывшего чиновника согласились не только его адвокаты, но и прокурор. Поэтому Горсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу и направил стороны обратно в Смольнинский, где должны рассмотреть замечания Марата Мелсовича. Только после этого жалобу обвиняемого можно будет снова исследовать в городском.