«Фонтанка» вошла в топ самых цитируемых ресурсов Рунета

«Фонтанка» стала одним из самых цитируемых интернет-СМИ в России по итогам прошлого года. Результаты исследования представила компания «Медиалогия».

Согласно представленному компанией 1 февраля рейтингу, «Фонтанка» заняла пятое место с индексом цитируемости 6 251,03.

Первые три места распределили между собой Life.ru (24 638,43 ), Rbc.ru (20 409,41 ) и Gazeta.ru (18 084,89 ). Последняя — единственный интернет-ресурс, который в течение года сохранил свою позицию. Потерявшая два пункта Lenta.ru опустилась на четвертое место и сдвинула «Фонтанку» на пятую строчку, однако годовой результат «Фонтанки» оказался почти в два раза выше, чем у расположенной на шестом месте Kp.ru.

Лидером стал портал Life.ru, который за год прибавил 7 пунктов и подвинул Rbc.ru на второе место.

Еще один сайт АЖУРа – 47news.ru (695,89 ) – по итогам года занял 23 строчку, поднявшись на пять пунктов.