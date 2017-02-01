Депутаты ЗакСа обиделись на замруководителя аппарата губернатора, не позвавшего их в Смольный

Депутаты петербургского ЗакСа обиделись, что их не позвали в Смольный для участия в Координационном совете по местному самоуправлению. Первое заседание совета прошло 31 января, чиновники приняли решение о совместной работе исполнительной власти и муниципальной, были созданы рабочие группы по патриотическому воспитанию, благоустройству и т. д.

В работе совета приняли участие губернатор Георгий Полтавченко и глава Невского района Константин Серов, некогда конкурент спикера ЗакСа Вячеслава Макарова на пост секретаря регионального отделения «Единой России».

«Убеждён, что губернатор не знал, что не пригласили депутатов на работу совета», – заявил в ходе пленарного заседания 1 февраля Вячеслав Макаров.

Он добавил, что «это вносит раскол в муниципальное движение Петербурга». Отметим, что, по данным «Фонтанки», глава городского парламента был приглашен на заседание Координационного совета, но только в качестве слушателя, а не участника.

В ходе обсуждения этого скандального вопроса у парламентариев возникли вопросы к главе комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти, заместителю руководителя администрации губернатора Игорю Князеву. По мнению депутата Юрия Гладунова, решение готовилось Князевым лично, и депутатов не позвали намеренно:

«Я не с луны свалился и знаю, как эти документы готовятся. Ответьте, почему вы специально нас не позвали», – спросил единоросс у чиновника, который присутствовал на заседании ЗакСа.



В ответ Князев заявил, что площадка совета Смольного открытая, и депутаты могли прийти сами.

Аналогичные претензии предъявили Князеву и другие депутаты, в том числе Максим Резник, который заметил, что чиновник «только и занимается выборами», точнее, предвыборной борьбой.

«Нет такой должности в Смольном, которая занимается выборами. А вы только этим и занимаетесь», – упрекнул Князева оппозиционер.

Считается, что Координационный совет Смольного по местному самоуправлению создан для того, чтобы вернуть исполнительной власти влияние на муниципальных депутатов (на данный момент, после выборов 2014 года, муниципалы в целом лояльны спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову). Возможность пользоваться расположением представителей муниципальной власти понадобится городским властям на губернаторских выборах, чтобы провластный кандидат мог без проблем пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку подписи депутатов МО.