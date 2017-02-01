У петербургской бегуньи Антюх отобрали звание призера Олимпиады-2012

Звания серебряной медалистки Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м лишилась петербургская спортсменка Наталья Антюх сегодня, 1 февраля. Причиной стала положительная допинг-проба Антонины Кривошапки, бежавшей в той эстафете за российскую команду.

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), из-за перепроверки положительной допинг-пробы у лидера сборной РФ Антонины Кривошапки (в организме которой обнаружено запрещенное вещество туринабол) были аннулированы результаты всей российской четверки, куда наряду с петербурженкой Натальей Антюх также входили Юлия Гущина и Татьяна Фирова.

Благодаря этому ямайская команда теперь считается серебряным, а не бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, а украинская, занявшая тогда четвертое место, – переместилась на третье.

Добавим, что это уже 20 медаль Пекина-2008 и Лондона-2012, которой российские спортсмены лишились из-за положительных допинг-проб.