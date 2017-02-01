Вероятному подельнику Оганесяна отменили продление срока содержания под стражей

Горсуд Петербурга отменил постановление Смольнинского районного суда, который оставил экс-главу компании «СтройЭлектроМонтаж-5» Василия Сливкина в СИЗО еще на 3,5 месяца.

Как 1 февраля сообщает пресс-служба городского суда, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты предпринимателя на продление срока содержания под стражей, которую Смольнинский суд санкционировал 16 января. Так же, как и бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, Сливкину предписывалось сидеть в СИЗО до 9 мая.

Тем не менее в течение ближайших 15 суток предприниматель будет оставаться в изоляторе. За это время Смольнинский суд должен повторно рассмотреть ходатайство следствия о продлении содержания Сливкина под стражей.

Предприниматель, напомним, возглавлял компанию, которая в начале 2015 года получила 300-миллионный контракт на художественную подсветку и наружное освещение новой арены на Крестовском острове. По версии следствия (которое после исследования самого контракта и его фактического исполнения возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество»), на закупку светильников для стадиона на Крестовском было потрачено менее трети выделенных средств.

Изначально Сливкина отправили под домашний арест, но впоследствии суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей.

До января 2017 года дела Сливкина и Оганесяна, которого обвиняют в хищении 50 миллионов, предназначенных для закупки видеотабло для стадиона «Крестовский», расследовались отдельно. Но затем СК решил их объединить, причем на продлении ареста Оганесяну следователь намекнул, что экс-чиновнику может быть вменен эпизод с мошенничеством при исполнении контракта, заключенного с компанией Сливкина.