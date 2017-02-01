Определилась первая участница четвертьфинала St. Petersburg Ladies Trophy

Первым участником четвертьфинала женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy стала представительница Казахстана — Юлия Путинцева.

В матче второго круга 1 февраля она без особых проблем обыграла теннисистку из Германии Анику Бек — 6/4, 6/0. Следующей соперницей Путинцевой станет победитель матча между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дарьей Гавриловой.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy стартовал в Санкт-Петербурге 30 января. Призовой фонд турнира составляет 753 тысячи долларов. Впервые в нем примут участие сразу 3 представительницы из топ-10 мирового рейтинга — Симона Халеп, Доминика Цибулкова, Светлана Кузнецова, а также сестра лидера мирового рейтинга теннисисток Серены Умльямс Винус Уильямс.