(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
01.02.2017 14:17
Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок
Вечером 31 января сотрудники ФСБ пришли в фондохранилище Эрмитажа на Старой Деревне. И это была не экскурсия. Визит состоялся в рамках процессуальных действий, вероятно, связанных с делом о "потере" миллиарда рублей на стройке второй очереди этого объекта.
Кто, сколько и где "закопал", а также, что сейчас происходит, выясняли вместе с корреспондентом "Фонтанки" Денисом Коротковым, который внимательно изучил это дело еще в сентябре прошлого года:
Аудиоподкаст эфира:
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News