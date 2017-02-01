Зачем ФСБ пришло в Эрмитаж: Версия для блондинок

01.02.2017 14:17

Вечером 31 января сотрудники ФСБ пришли в фондохранилище Эрмитажа на Старой Деревне. И это была не экскурсия. Визит состоялся в рамках процессуальных действий, вероятно, связанных с делом о "потере" миллиарда рублей на стройке второй очереди этого объекта.