Три хоккеиста СКА сыграют за сборную России на Шведском этапе Евротура

Тренерский штаб сборной России 1 февраля определился с составом для участия в третьем этапе Евротура – Шведских хоккейных играх. Три хоккеиста представляют петербургский хоккейный клуб СКА: вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Николай Прохоркин.

Полностью состав национальной сборной выглядит так:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг);

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА);

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Фёдоров, Максим Карпов (оба – «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).

Напомним, первый матч в рамках Шведских хоккейных игр сборная России проведет в Санкт-Петербурге 9 февраля против Финляндии. Следующие две встречи пройдут в Гётеборге 10 и 11 февраля против сборных Швеции и Чехии.