Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов
Роспотребнадзор разработал законопроект, который предусматривает введение штрафов за хранение и перевозку товаров, попавших под продовольственное эмбарго.
Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации 1 февраля, изменения предлагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас данная статья накладывает ответственность только за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.
Законопроектом предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — на сумму от 30 до 50 тысяч, юридических лиц — от 70 до 100 тысяч. Во всех случаях предусматривается конфискация санкционной продукции.
Справка:
Запрет ввоза в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению» введен властями РФ с 2014 года. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года в отношении Украины. Ввод антироссийских санкций со стороны ЕС, США и ряда других стран последовал за присоединением в марте 2014 года Крыма к России и началом вооруженного конфликта в Донбассе.