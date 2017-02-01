Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов

Роспотребнадзор разработал законопроект, который предусматривает введение штрафов за хранение и перевозку товаров, попавших под продовольственное эмбарго.

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации 1 февраля, изменения предлагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас данная статья накладывает ответственность только за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством.

Законопроектом предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — на сумму от 30 до 50 тысяч, юридических лиц — от 70 до 100 тысяч. Во всех случаях предусматривается конфискация санкционной продукции.