КС решил дело о дивидендах "внучки" "Газпрома"

Привилегированные акционеры могут остаться без дивидендов, даже если их компания заработала прибыль в прошедшем году. Это связано с "экономическими рисками" предпринимательской деятельности. Такое решение 1 февраля в Петербурге опубликовал Конституционный суд России.

Как стало известно "Фонтанке", дело касалось корпоративного конфликта между акционерным обществом "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" и петербургской инвестиционной компанией "Арсагера".

"Газпром газораспределение" входит в группу "Газпром межрегионгаз", которая, в свою очередь, на 100% принадлежит "Газпрому". "Арсагера" занимается доверительным управлением, в том числе управляет 500 акциями ростовской компании.

В 2013 году "внучка" "Газпрома" работала в плюс и получила прибыль в 964 млн рублей. Тем не менее, она отказалась выплачивать "Арсагере" дивиденды. Инвестфонд оспорил эту ситуацию в суде, но потерпел поражение. Служители Фемиды сослались на федеральный закон "Об акционерных обществах". По нему, "общее собрание акционеров вправе не начислять дивиденды даже при наличии чистой прибыли, так как дивиденды не являются гарантированным источником доходов акционеров". Именно этот закон обжаловала в Конституционном суде "Арсагера". Документ нарушает право на собственность и "свободу экономической деятельности", уверены заявители.

КС, как выяснилось 1 февраля, с жалобой не согласился. Он напомнил "Арсагере" о "рискованном" характере предпринимательской деятельности.

"Для лиц, передавших свое имущество для ведения данной деятельности, существует вероятность наступления отрицательных последствий в результате необеспечения должной осмотрительности при ее организации и осуществлении, неблагоприятной конъюнктуры рынка, неудачного управления имуществом", – отметил КС.

Судьи также добавили, что в материалах дела нет документов, которые свидетельствовали бы, что невыпалата дивидендов "Арсагере" "представляла злоупотребление правом". Возможно, действия "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" имели под собой некие неизвестные истцам "экономические основания", были продиктованы "соображениями общего для компании блага", предположили судьи.

Поэтому жалоба "Арсагеры" была отклонена, её дело не пересмотрят.