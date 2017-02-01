Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий не благословил инициативу верующих устроить крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об отказе сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, которому принадлежит эта идея.

«СПб епархия выступила против крестного хода в защиту нашего Исаакия. Думал, это было бы лучше, чем митинг в 15 человек. Смиряемся»,- написал 1 февраля в Твиттере Милонов.

Ранее политик обещал «Фонтанке» вывести на улицу 10 тысяч православных в поддержку передачи храма Церкви. Депутат подавал заявку в Смольный и одновременно обратился за благословением к митрополиту. Ответ администрации Петербурга неизвестен, а вот митрополит Варсонофий и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступили против этой идеи. При этом, по утверждению источников, близких к Милонову, крестный ход поддержали в патриархии. Тем не менее, единоросс решил «смириться» отказу владыки и отказаться от затеи.

«Позвонили из епархии, сказали, что митрополит не благословил. Обидно. Мотивы и причины я не знаю. Спорить не буду и не могу», – прокомментировал новость Милонов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Депутат добавил, что «крестный ход — единственная нормальная форма выражения нашей точки зрения».

«Если бы вышло тысяч тридцать, мы бы показали, что нас много, не вызывая при этом подогрев конфликта. Я беспокоюсь за наш город и за стабильность общества», – подчеркнул Виталий Милонов.

Напомним, что на митинг 28 января в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ на Марсово поле вышло 30 человек, в то время, как на встречу депутатов против передачи храма пришло несколько тысяч горожан.