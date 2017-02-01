Еще
14:04 01.02.2017
Пришлите свою новость!
14:02
Роспотребнадзор хочет штрафовать россиян за хранение санкционных продуктов
13:57
КС решил дело о дивидендах "внучки" "Газпрома"
13:53
Кэмерон назвал время начала съемок продолжения "Аватара"
13:52
Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия
13:48
Младший брат Погребняка перешел в «Зенит-2»
13:41
Иран испытал новую баллистическую ракету
13:29
"Квадрат.ру": Продажи апартаментов в Петербурге выросли на 65%
13:24
«Главстрой-СПб» возглавил Александр Лелин
13:19
Спикер ЗакСа: Если бы активисты встали на колени перед Исаакиевским и стали молиться, все бы пошло по-другому
13:12
В Невской Дубровке найдено братское захоронение
13:08
Макаров: Узнал от журналистов, что моя дочь занимается бизнесом
12:59
Депутаты-эсеры поддержали единороссов в требовании расследования акции в Исаакиевском
12:40
«ДП»: В Колпино остановился завод автокомпонентов «Интеркос IV»
12:37
Дай гектар! Как получить кусок дальневосточной земли
12:36
В Восточной Финляндии обнаружили редкий алмаз
12:32
ЗакС утвердил Анну Митянину вице-губернатором Санкт-Петербурга
12:19
Донецк после обстрела остался без воды
12:08
Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций
12:02
Минтруд: Реальные доходы россиян вырастут
11:54
ВЦИОМ: Россияне ищут культуру в кинотеатрах
11:49
В Никольском погиб мужчина, выпав с пятого этажа
11:39
Петербургская пенсионерка заплатила валютой за БАДы
11:35
Начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленобласти суд признал мошенником
11:24
Банк России принял решение по дизайну банкнот в 200 и 2000 рублей
11:20
В Петербурге встречи граждан с депутатами хотят приравнять к митингам
11:18
На Васильевском острове столкнулись пять машин
11:14
Петербуржца, устроившего резню в торговом центре, отправили в психбольницу
11:08
Трехлетнего ребенка в Никольском придавило зеркальной дверью
11:05
Центр «Лёгкие люди» приглашает пенсионеров освоить профессию актёра
10:57
В гибели людей при пожаре на скалодроме на Литовской обвинили двух сварщиков
10:56
Макаров: Устроившие акцию в Исаакии активисты оскорбили чувства миллионов верующих
10:42
В Макеевке обстреляли больницу: идет эвакуация пациентов
10:36
Боец Росгвардии пострадал от рук петербурженки в суши-ресторане
10:30
Петербургский бизнесмен заплатил более 13 миллионов, чтобы выехать за рубеж
10:25
В Петербурге пройдёт третья всероссийская выставка добрых иллюстраций
10:15
Полиция Пулково привлекла шуструю пенсионерку и логиста
10:09
«Квадрат»: Выселять должников из единственного жилья нужно по-европейски
10:03
Икону покровителя неверующих похитили в Красном Селе
10:01
"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле
09:55
Финляндия готовит поправки в закон для защиты от "зелёных человечков"
09:47
Google подал в суд на россиянина за букву "ɢ"
09:46
На зеленой ветке метро - задержки из-за неисправности состава на «Гостином дворе»
09:39
КС: Штраф за отсутствие полиса ОСАГО не освобождает автовладельца от его приобретения
09:31
На Асафьева с 11 этажа упала женщина
09:23
WikiLeaks опубликовал документы, связанные с Франсуа Фийоном и Марин Ле Пен
09:15
На месте крушения Ту-154 найдены новые фрагменты тел
08:54
В Петербурге спасают австралийца, увезенного с травмами из ночного клуба
08:46
Петербургского бизнесмена подозревают в выводе 1,5 миллиона евро за рубеж
08:29
Группу, продающую нелегальные лекарства через Интернет, задержали в Петербурге
08:21
Сайт Минобороны РФ - теперь и на арабском языке
08:13
Дальневосточный гектар теперь может получить каждый россиянин
08:05
СМИ: В России принято решение о повышении пенсионного возраста
01:26
В библиотеке Маяковского научат понимать современное искусство
01:17
В Михайловский театр вернулось Рождество
00:52
Джокович подвёз Медведева на личном самолёте на матч Кубка Дэвиса между сборными РФ и Сербии
00:40
900 сотрудников Госдепа США подписали документ с критикой миграционных указов Трампа
00:36
В Петербурге зафиксировали «Стратегию-31»
00:34
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Донбассе. Под председательством Украины
00:28
На Среднеохтинском проспекте появился самовольный фонтан с корабликом
00:22
Основатель Amazon поддержит иск штата Вашингтон против Трампа
00:12
Сан-Франциско подал иск к президенту США Дональду Трампу
31/01
Госдеп США заявил о гибели десятков украинских военных под Авдеевкой
31/01
«Зенит» и «Бенфика» меняют Маурисио на Самариса
31/01
На Индустриальном столкнулись пять машин, есть пострадавшие
31/01
«Зенит» отдал в аренду «Бордо» Йовановича
31/01
Приставы доставили Навального в Киров
31/01
Популярные средства против рвоты будут продавать только по рецепту
31/01
Единороссы хотят привлечь к ответственности участников акции в Исаакиевском соборе
31/01
Цены на нефть растут
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.02.2017 13:52
3 Комментариев

Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий не благословил инициативу верующих устроить крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об отказе сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, которому принадлежит эта идея.  

«СПб епархия выступила против крестного хода в защиту нашего Исаакия. Думал, это было бы лучше, чем митинг в 15 человек. Смиряемся»,- написал 1 февраля в Твиттере Милонов.

Ранее политик обещал «Фонтанке» вывести на улицу 10 тысяч православных в поддержку передачи храма Церкви. Депутат подавал заявку в Смольный и одновременно обратился за благословением к митрополиту. Ответ администрации Петербурга неизвестен, а вот митрополит Варсонофий и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступили против этой идеи. При этом, по утверждению источников, близких к Милонову, крестный ход поддержали в патриархии. Тем не менее, единоросс решил «смириться» отказу владыки и отказаться от затеи.

«Позвонили из епархии, сказали, что митрополит не благословил. Обидно. Мотивы и причины я не знаю. Спорить не буду и не могу», – прокомментировал новость Милонов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Депутат добавил, что «крестный ход — единственная нормальная форма выражения нашей точки зрения».

«Если бы вышло тысяч тридцать, мы бы показали, что нас много, не вызывая при этом подогрев конфликта. Я беспокоюсь за наш город и за стабильность общества», – подчеркнул Виталий Милонов.

Напомним, что на митинг 28 января в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ на Марсово поле вышло 30 человек, в то время, как на встречу депутатов против передачи храма пришло несколько тысяч горожан.

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Miron77
1 февраля 2017 г. 14:00
Собор вернули верующим и это праздник — просто надо отметить Пасху в этом году в Исаакии всем верующим с Питера и области.
Udel
1 февраля 2017 г. 13:56
Главное прокукарекать? А не рассветет из-за других...
Jorgen
1 февраля 2017 г. 13:56
Так бы и сказали, что пройдёт парад лицемеров
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27

ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01

Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»

В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00

В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод

В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Митрополит Варсонофий не благословил многотысячный крестный ход в поддержку передачи Исаакия
ЗакС утвердил Анну Митянину вице-губернатором Санкт-Петербурга
В Петербурге встречи граждан с депутатами хотят приравнять к митингам
Макаров: Устроившие акцию в Исаакии активисты оскорбили чувства миллионов верующих
В Петербурге зафиксировали «Стратегию-31»
«Строительный трест» через суд выселил гаражный кооператив с Малой Бухарестской
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
Конституционный суд рассмотрит запрос парламента Петербурга о правилах застройки 7 февраля
Смольный «с высокой долей вероятности» выпустит облигации
Арбитраж: Чиновники незаконно прикрывались чемпионатом мира по футболу
Петербург укладывают на каршеринг
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Первые петербуржцы получили паспорт болельщиков Кубка конфедераций

"Энергетическая бомба" - и в пир, и в мир, и на Марсово поле

На Энтузиастов огонь «объел» сразу три машины

На что реально влияют влиятельные петербуржцы

Фото: Сергей Николаев

Каршеринг для блондинок: Подводные камни нового сервиса

Фото: Николай Гонтарь

Авдеевка под обстрелом: Что происходит в Донецке и пригородах?

Новости компаний
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.